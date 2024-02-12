Напруга у відносинах з Кремлем: Пашинян заявив, що Вірменія – не союзник Росії у війні

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзницею Росії у війні. Водночас він також прокоментував співпрацю з країнами Європи в оборонній сфері.

Напруга у стосунках Єревана та Москви помітна вже давно – все почалося ще з загострення в Нагірному Карабасі. Пашинян не раз наголошував, що Вірменія не може покладатися на Росію.

Дивіться також "Після поразки росіян поженуть війною на Китай": нові наративи російської пропаганди

Пашинян про війну

Нікол Пашинян коментарі британській Daily Telegraph зазначив, що Вірменія не може стояти поруч з Москвою як союзник у питанні війни в Україні.

Я сказав, що в ситуації з Україною ми не є союзниками Росії. І це реальність,

– сказав Пашинян.

Водночас він додав, що співпраця Вірменії "в галузі безпеки зі США, Францією чи іншими партнерами не спрямована проти іншого нашого партнера у сфері безпеки". Пашинян зазначив, що Вірменія максимально прозоро спілкується з союзниками щодо спільних планів у безпекових альянсах.

Водночас вірменський прем'єр зазначив, що його країна не розглядає вступ до НАТО – це "не є питанням, яке вони обговорювали або обговорюють". Однак Вірменія розглядає можливість залишитися в ОДКБ, що перебуває під керівництвом Росії.

Пашинян також висловив надію Азербайджан, залишиться прихильним до укладання міцного мирного договору.

Стосунки двох країн