Путін може відмовитися від поїздок до Вірменії: у Кремлі злякалися Римського статуту

Дмітрій Пєсков назвав жителів Вірменії "братнім народом". Він натякнув, що Москва дуже незадоволена тим, що Єреван ратифікував Римський статут.

Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков негативно відреагував на ратифікацію Римського статуту у Вірменії. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Що сказав Пєсков

За словами Пєскова, у Кремлі не хотіли б, щоб Путіну довелося відмовлятися від візитів до Вірменії. Також представник президента країни-агресорки заговорив про "братерство".

Звичайно, нам би не хотілося, щоб колись із якихось причин президенту довелося б відмовлятися від візитів до Вірменії. Безумовно, нас багато що об'єднує з братнім вірменським народом. У нас немає сумнівів, що буде об'єднувати назавжди,

– сказав він.

Також Пєсков розкритикував дії Єревана. Він заявив, що у Москви є додаткові питання до чинного керівництва Вірменії, які були передані заздалегідь.

Прессекретар російського президента додав, що з точки зору двосторонніх відносин приєднання Вірменії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду – це "некоректне рішення".

Що кажуть експерти про дію Римського статуту у Вірменії

Не так давно представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян припускав, що Путіна не заарештують, якщо він захоче відвідати цю країну. За його словами, голова країни-агресорки нібито має президентський імунітет.

Схожу думку раніше в етері 24 Каналу висловлював Ігор Рейтерович, коли заявляв, що Єреван не збирається заарештовувати Путіна. Як пояснив політолог, Римський статут був потрібен Вірменії, щоб позиватись проти Азербайджану.

Експерт вважає, що світова спільнота не дасть Єревану вибірково використовувати Римський статут. Також він припустив, що насправді російський президент не планує міжнародних поїздок.

Римський статут зобов'язує ті країни, що його ратифікували, виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. Цей орган видав ордер на арешт Путіна.