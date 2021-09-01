Вірменія знову заявила про загибель військового на кордоні з Азербайджаном

1 вересня 2021 , 15:24
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Джерело:

Міноборони Вірменії

У Вірменії заявили про стрілянину на кордоні з Азербайджаном 1 вересня. У результаті загинув вірменський військовий.

У Міноборони заявили, що військового застрелив снайпер. Це сталось в районі Ерасху Араратської області.

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У Вірменії звинуватили в стрілянині азербайджанських військових.

Міністерство оборони рішуче засуджує дії азербайджанської сторони та попереджає, що вони не залишаться без відповіді,
– заявили в Єревані.

Що відомо про загиблого

Загиблий – молодший сержант Гегам Льова Саакян. Йому був 41 рік. Служив в армії за контрактом.

Що цьому передувало

  • Вірменія та Азербайджан протягом кількох місяців обмінюються взаємними звинуваченнями в обстрілах. 
  • Наприклад, перестрілка між державами відбулася 27 червня. Тоді сторони звинуватили одна одну в провокаціях.
  • На початку червня біля Нагірного Карабаху внаслідок підриву загинули 3 журналісти з Азербайджану, ще 4 людини отримали поранення.
  • З 14 липня загострилася ситуація на кордоні Вірменії з Нахічевань на ділянці населеного пункту Ерасх. Тоді повідомляли про загибель військового.
  • Міноборони Азербайджану у відповідь звинуватило Вірменію в обстрілі позиції азербайджанських військових.
Зверніть увагу! Активні бої між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах поновились 27 вересня 2020 року. Однак у листопаді Баку, Єреван та Москва уклали мирний договір. То травня було переважно тихо.
Автор: Ольга Музика