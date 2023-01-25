Компанія Bayraktar безкоштовно передала Україні ще 2 свої безпілотники

Україна отримала від компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Про це повідомило Головне управління розвідки.

У ГУР зазначили, що Україна отримала 2 безпілотники сьогодні, 25 січня.

Читайте також Якої зброї не вистачає ЗСУ: Ступак сказав, що може зробити росіян безпорадними

Подарунок для українських військових

Компанія Baykar передала їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта. Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи,

– зазначила розвідка.

Зазначимо, що Baykar передавала Україні "Байрактари" безкоштовно і раніше. Часто це відбувалося після того, як волонтери збирали необхідні суми, щоб їх купити.

Нагадаємо, що турецькі безпілотники відіграли важливу роль у перші дні російського вторгнення в Україну.

Завод Baykar в Україні