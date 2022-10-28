В ОПУ закликали партнерів знищити місця виробництва дронів в Ірані

Ізраїль зайняв абсолютно чітку позицію щодо того, що Росія дійсно використовує іранські дрони у війні з Україною. Тобто Іран бере активну участь у геноциді українських громадян.

Так, треба не просто зафіксувати факт передачі Росії іранських дронів, а знищити в Сирії й в самому Ірані виробництво безпілотників. Таку думку 24 каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Чому Ізраїль надає Україні інформацію

"Там є 4 заводи, й міжнародна спільнота має прийняти рішення для того, щоб ці заводи знищити. Це важливо," – наголосив радник голови Офісу Президента.

Крім того, він підтвердив, що Ізраїль дійсно передає нашій державі інформацію щодо іранських дронів-камікадзе. Українська влада працює над тим, щоб донести до ізраїльських партнерів, що якщо Росія програє, то піде з ринків близького Сходу, де фінансує терористичні угруповання.

Ми кажемо нашим партнерам з Ізраїлю, що як тільки Росія звідти піде, у вас буде певний проміжок часу, щоб кінцево розв'язати питання й Ірану, й Хезболли, і всіх інших груп, які вас атакують,

– розповів Подоляк.

На його думку, після програшу країни-агресорки світ матиме 10 – 15 років, щоб зачистити російську підтримку терористичних мереж. Так, сьогодні багато партнерів починають розуміти, що правильна фіналізація війни матиме позитивні наслідки й для них.

Подоляк пояснив, чому важливо знищити місця виробництва іранських дронів: дивіться відео

Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії

21 жовтня Ізраїль завдав удару по місцю виробництва іранських дронів у Сирії біля військового аеропорту Дімас. А саме по об'єкту, де зберігалися важливі деталі та обладнання для збирання іранських безпілотників.

Ізраїльські ракети повністю знищили військове матеріально-технічне забезпечення та обладнання. Окрім цього, зазнали пошкоджень радар і злітно-посадкова смуга аеропорту.

Військовий експерт Роман Світан зауважив, що відповідні безпілотники в майбутньому могли працювати й по Ізраїлю. І це могло б завдати проблем країні.

Якщо на Ізраїль підуть БпЛА рівня шахідів, то йому буде, м'яко кажучи, неприємно,

– пояснив Світан.

За його словами, Ізраїль правильно виконав завдання – не ловити безпілотники у себе в небі, а знищити їх в місцях зберігання або пусків.