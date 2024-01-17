Україна – у трійці виробників БпЛА у світі, партнери вивчають нашу техніку, – Данілов
В Україні після початку повномасштабної війни Росії розгорнулося широке виробництво дронів. Останніми місяцями розробники безпілотників почали працювати у пришвидшеному режимі. Наразі Україна досягла високих темпів у виготовленні БпЛА.
Водночас у Росії фіксують проблеми із власним виробництвом озброєння. В інакшому випадку вони б не зверталися за допомогою до Ірану та Північної Кореї. Про це в ефірі телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
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Виробництво дронів в Україні
Як зазначив Данілов, постачання зброї, яке наразі отримує Міноборони, здійснюють приватні компанії в Україні. За його словами, вони надзвичайно швидко переналаштовуються на "військові рейки".
Він також наголосив, що першочергово ці компанії розуміють той факт, що таке надання озброєння для відомства є чудовим шансом для розвитку бізнесу компаній та його розвитку.
Я можу сказати щодо БпЛА. Наша країна на сьогодні точно знаходиться в першій трійці країн світу, яка виробляє ці засоби. Вона виготовляє настільки сучасне озброєння, що вже наші партнери звертаються до нас. Вони вивчають техніку, яку виготовляють наші приватні компанії,
– розповів секретар РНБО.
Зокрема, Данілов зазначив, що Британія першою дала "зелене світло" щодо спільної роботи у військово-промисловому комплексі. За його словами, ми не можемо усвідомити те, наскільки історичний документ було підписано на минулому тижні.
Україна нарощує власне виробництво
- Нещодавно Умєров зазначив, що виготовлення безпілотників в Україні росте. За його словами, з 50 тисяч дронів українського виробництва держава закупить, ймовірно, усі або навіть більше. Кошти були перераховані лише нещодавно і робота вже починається. Річ у тому, що до цього часу більшість виробників не працювала в такій кількості, наразі це лише тестують.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк 14 січня розповів, що в Україні наразі випускають снаряди різних модифікацій, зокрема розпочалася робота над 155 міліметровим калібром. Також виробляються міни, далекобійні ракети, артилерія – і засоби, і стволи окремо. Проте все потрібно збільшувати у масштабах. За його словами, можна випускати, наприклад, 10 – 30 ракет, а можна, якщо масштабувати, випускати по 300 – 400 ракет. Утім, для цього потрібні певні виробничі спроможності.
- Підприємець і волонтер Юрій Голик з партнерами зібрав команду розробників та організував виробництво низки українських дронів різного призначення. Нова модель БпЛА STING-2 має більш потужний двигун та місткість акумулятора. Нещодавно працездатність оновленої модифікації ударного дрона перевірили в тестових польотах. Завдяки зміні та доопрацюванню технічних компонентів, інженерам вдалось збільшити комфортне бойове навантаження до 4 кілограмів. Вага батареї STING-2 при цьому складає 1,2 кілограма.
- В Україні розробили особливий боєприпас для FPV-дронів. Він здатний пробивати броню. В "Армії дронів" розповіли, що відомо про цей боєприпас EFP-S. Зокрема зазначили, що він здатний протидіяти легкоброньованій техніці ворога. Відомо, що його бойова частина має "ударне ядро", а також потужну заброньову дію та велику дальність дистанційного ураження.