Навальний все одно лякатиме Путіна: як іноЗМІ відреагували на вирок

Фонд боротьби з корупцією неодноразово бентежив лідера РФ своїми розслідуваннями, які публікувались на ютуб. Останнє відео про палац Путіна вже подивилися понад 100 млн разів.

Джерело: 24 канал

Один з лідерів опозиції до Путіна Олексій Навальний все ж опинився за ґратами після свого повернення до Росії. Суддю та прокурорів не зупинив навіть той факт, що Навальний нібито порушив правила умовного терміну, знаходячись в Німеччині у комі.

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Висновки New York Times

Суд у Росії засудив Олексія Навального, найбільш відомого критика Володимира Путіна, до трьох з половиною років за гратами (але фактично він там проведе два роки та вісім місяців – 24). Таким чином, замінивши умовний термін на реальний по старій справі "Ів Роше" (братів Навальних звинуватили у розкраданні півмільйона доларів у "Ів Роше" – 24).

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Сторона обвинувачення будувала аргументи на тому, що Навальний нібито порушив умови звільнення, не відмічаючись у відповідних органах особисто двічі на місяць. І почалось це ще задовго до "Новічка". Захист казав, що насправді опозиціонер та його оточення вчасно повідомляли відповідні органи. В тому числі про транспортування до Німеччини.

Навальний під час судового засідання віддалено / Фото Indian Express

Як пише видання NYT, ця подія стала "ключовим моментом для президента Росії Володимира Путіна". Бо Навальний своїм розслідуванням про його "палац" сколихнув чи не найбільші протести епохи Путіна. І арешт – спроба їх придушити та налякати мільйони інших росіян.

Раніше влада намагалася позбавити його волі на коротший термін – декілька тижнів – щоб запобігти перетворенню на "політичного мученика". Потім, у серпні 2020 року, намагалася навіть вбити його речовиною "Новічок" під час авіаперельоту. Перебування у в'язниці прибере Навального з політичного ландшафту, але надасть ще більшої енергії його прибічникам.

Окрім самого політика, кількох його найближчих союзників відправили у камери та/або під домашній арешт. Щодо його брата теж зараз ведеться розслідування. На вулицях Москви вже звично бачити спецпризначенців, які б'ють та затримують людей. За ніч після вироку, було затримано 1377 людей. Наразі не видно, що "масові акції змусять Кремль змінити курс".

Під час свого заключного слова, Навальний прямо звинуватив Путіна у спробі позбутися його: "...розлютився, бо я вижив після отруєння". А федеральну службу (ФСБ – 24) – у виконанні цього наказу. Російська влада це все заперечує.

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"Він увійде в історію як отруювач трусів", – сказав Навальний. Міжнародна спільнота засудила вирок Навальному. Наприклад, президент Франції Емануель Макрон підкреслив, що "політична незгода ніколи не є злочином". Леонід Волков, головний союзник Навального, заявив у соцмережі Facebook, що підтримка критиків Кремля, розслідування корупції та вуличні акції продовжаться.

У нас – величезна моральна перевага. Весь світ побачив, як Путін боїться,

– відзначив Волков.

Тепер Кремль зробив з Навального "найвидатнішого політичного в'язня Росії", як пише NYT. У час, коли люди вже розлюбили президента Путіна, популярність Навального зросла.

The Guardian про долю Путіна

Колумніст The Guardian Рафаель Бер написав колонку після оголошення вироку Олексію Навальному. Головний висновок – ця фігура все одно лякатиме Володимира Путіна. Текст починається з фрази: "841 долар США – невелика сума в контексті російської політики. Але її витратили на йоржик для унітазу, обов'язково дизайнерський з Італії".

Такі деталі роблять фільм Навального про палац Путіна дуже потужним. Після аналізу планів садиби, зробили реконструкцію кімнат всередині. Будівлю описують як "сучасний Версаль". Росіяни бачать, що стало з грошима, які могли бути використані на боротьбу з пандемією та зупинити економічну стагнацію.

Офіційна лінія влади – розслідування Навального це тероризм та шпигунство і він – "нікому не відомий блогер". Що він спотворює молодь та сіє хаос. І взагалі – його отруїли іноземні агенти. Протести не тягнуть на національне повстання, але така непокора Путіну є значною. Особливо коли Кремль точно наляканий протестним вибухом у Білорусі.

Протести були навіть там, де їх зазвичай не буває / Фото BBC

Але особливо непокоять Путіна акції у холодних містах Сибіру, де морози зазвичай не дозволяють людям збиратися на холодному повітрі (цього ж разу, протести були навіть при -52 в Якутську! – 24). Вважалося, що популярність Навального не виходить за межі дисидентів у Москві та Санкт-Петербурзі.

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Підтримка культу Путіна як сильного чоловіка, що відновив національну гідність країни після принизливого розпаду СРСР – важка робота. Для апологетів, Путін – символ стабільності та достатку після криміналу та хаосу 1990-х років.

Путін піднявся з низів: починав у КДБ та ФСБ, працював муніціпалітеті Санкт-Петербургу, потім потрапив до оточення Бориса Єльціна. Якого і замінив "на троні". Але він і є безлад, переконує Рафаель Бер. Він наглядав за розподілом природних активів та багатств, але не для простих росіян. І навіть не для приватного бізнесу. А для банд силовиків, які нібито "боролися з мафією".

Путінізм Путін саботує демократію, втручається у внутрішні справи інших країн, влізає у сумнівні авантюри, спонсорує перевороти. Ось це – реальне обличчя путінізму, а не розкішні садиби. Національна гордість замінила собою економічні проблеми

Ця економічна модель "зламана". Силовики викачують забагато коштів з нафти і газу та вливають їх за кордоном. Рафаель Бер цитує книгу Кетрін Белтон "Люди Путіна", де режим описується так: "суміш державності Холодної війни та пострадянського гангстеризму". Його ключові гравці нібито "рятують Росію, забезпечуючи контроль над її ресурсами".

Більшу частину часу Путін проводить у захищеному бункері / Фото The Times

Навальний вдарив по тому поколінню, яке двадцять років прожило без зміни влади. Таких людей не хвилює ностальгія за наддержавами, вони бачать Путіна та оточення, як п'явок, які сосуть гроші з Росії, нічого не віддаючи назад. У фільмі він зосередився на дріб'язковості правителя, який сидить у бункері та боїться.

Втім, поки що Путін нікуди не йде і навіть сумнівів у цьому немає. Схема продовжує працювати: задушити інакомислення, дискредитувати ворогів. Багато росіян або приймають цю лінію, або занадто занурені у фаталістичну культуру. У ній люди здатні лише дратувати віддалену еліту. Але ця справа Навального щось таки збурила.

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Що саме? Нудьгу покоління, життєві перспективи якого завмерли. Тривале економічне нездужання. Але також – потрапляння Навального у сам цей палац, під шкіру Путіну. Він змушує його виглядати маленьким – найстрашніше для гангстера.

Новий водорозділ – Financial Times

Видання Financial Times зробило акцент на тому, що справа Навального нагадує процес над Ходорковським. Зараз, як і тоді, Путін стоїть у водорозділу. Покарання стало переломним моментом у бажанні президента РФ змусити опозиційних діячів мовчати. А для активних, завжди існує судова система Росії, повністю підконтрольна Кремлю.

"Вони намагаються закрити людей за допомогою цих показових випробувань. Хтось виходить, вони закривають ще п'ятьох, щоб налякати ще 15 млн", – сказав Навальний на суді. Він – найвідоміший критик Путіна, який потрапив за грати з часів Михайла Ходорковського у 2003 році. Тодішнє звинувачення розглядалося як помста за наявність політичних амбіцій.

Суд над Ходорковським став поворотним для першого терміну Путіна. Тоді він різко закінчив період "флірту із Заходом" (коли він навіть підтримував вторгнення США до Афганістану після 9/11 ). Натомість, почалася кампанія проти російських олігархів. Їх змушували оголосити про вірність Путіну або розпродати свої активи іншим магнатам.

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Далі Росія вступила у період "керованої демократії". Почали виникати нові ЗМІ та опозиційні партії. Але вже справа Навального показує – Кремль все ще не переварює будь-яку незгоду. Загалом, поліція затримала понад 10 тисяч людей на акціях протесту. "Цей вирок був єдиним дозволеним вироком і система мала це транслювати", – сказав FT старший євродипломат у Москві.

Сотням людей можуть висунути звинувачення на основі нових репресивних законів. Вони криміналізують стихійний протест, забороняють перешкоджання руху транспорту, можуть навіть бути використані для блокування ютуб – основної платформи для Навального.

Тепер це торкнеться "журналістів, блогерів, студентів, активістів, ЗМІ загалом, свідків, навіть сторонніх спостерігачів та неурядових організацій", – написала у Telegram політологиня Тетяна Станова. Тобто всіх, хто поза системою.

Суд над Навальним порівнюють із справою ЮКОСу / Фото Global Voices

З часу, коли Навальний став відомим, ставки дуже сильно зросли. У 2013 році протесту у кілька тисяч людей вистачило, щоб активіста звільнили по апеляції. Щоправда, у 2014 році в тюрмі опинився його молодший брат Олег на 3,5 років. Олексій тоді порівняв ситуацію із захопленням заручників.

Сам він відбув 13 коротких термінів за гратами, але ніколи не отримував довгого покарання. Втім, поступово став занадто помітним, щоб його можна було ігнорувати. У 2017 році Навальний балотувався у президенти, створивши офіси по всій країні. Навіть знаючи, що шансів виграти у нього немає.

Натомість, з розмов зі звичайними росіянами він виніс інше: що про корупцію та падіння рівня життя треба говорити більше. І в січні 2021, через день після нового арешту, вийшов в світ фільм про палац Путіна у приморському місті Геленджик. На який олігархи витратили мільярди доларів США( знову ця тема розкуркулення олігархів та жертвування іхніх коштів – 24).

Десятки мільйонів людей у нас живуть без найменших перспектив на майбутнє. І всі вони мовчать,

– сказав Навальний під час суду

Драконівське відношення до Навального – частково через страх перед цим народним гнівом, пише FT. Оскільки рейтинг схвалення Путіна впав рекордно низько. З іншого боку, в очах Путіна, Навальний перейшов водорозділ між просто опонентом та зрадником. З яким треба належним чином поводитись.

Після того, як Навальний викрив агентів ФСБ, які ледь не вбили його – і змусив одного з них визнати свою роль у цьому – Кремль оголосив опозиціонера агентом США. "Найкраще – у Росії є люди, які не бояться, які не дивляться в інший бік. Вони ніколи не передадуть цю країну чиновникам, які хочуть обміняти її на палаци та аква-дискотеки", – підсумував Навальний.