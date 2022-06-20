Вирва просто біля входу: шокуючі наслідки удару по біотехнологічому університету Харкова
Російські окупанти поцілили у Державний біотехнологічний університет, що у Харкові. На територію навчального закладу "прилетіли" дві ракети, внаслідок чого – великі руйнування.
Ексклюзивні деталі ракетного обстрілу 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко. Вона також зазначила, що один із снарядів влучив прямо перед входом до університету, вибуховою хвилею вибило геть усі вікна та повиривало вхідні двері кабінетів.
До теми Залишились лише руїни: ексклюзивні кадри страшних наслідків обстрілу росіян на Харківщині
Удар був надзвичайно сильним, пом'якшувальну дію від снаряду виконав асфальт, зазначає кореспондентка із Харкова.
Як виглядав біотехнологічний університет колись та після обстрілу росіянами
Фото Анни Черненко для 24 каналу
Анна Черненко розповідає, що цей університет готує ветеринарів, які потім працюють у Харківській області та по всій Україні. Руйнація цього навчального закладу однозначно впливає на українську освіту, адже тут є старовинні аудиторії.
На території університету також є музей, де знаходяться світові експонати, які не мають жодного аналога.
Кілька студентів, які мешкають у гуртожитку та викладачі університету, майже одразу після удару прибули сюди та почали прибирати територію, додає журналістка.
На жаль, внаслідок цієї ракетної атаки є 1 загиблий,
– говорить Анна Черненко.
Більше фото руйнувань Харкіського біотехнологічного університету / Фото Анни Черненко для 24 каналу
Що відомо про ситуацію на Харківщині
- Російські окупанти обстріляли Харків касетними боєприпасами. Про це повідомили в Amnesty International. Крім того, зазначили, що такі снаряди заборонені у світі, оскільки завдають надмірних ушкоджень та мають невибіркову дію.
- Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що інтенсивність обстрілів Харкова зменшилась, однак росіяни використовують значно потужніші бомби та ракети. Саме тому руйнування, яких зараз зазнає місто, дуже значні.
- Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що ситуація на Харківщині загострилась. За його словами, російські окупанти кинули оперативні резерви на північ Харківської області.
- Арестович повідомив, що бої тривають у районі Козачої Лопані, Тернової, у районі Байрака та Борщової. Тобто саме туди намагаються рухатися наші захисники та контратакувати противника.
- Уночі 17 червня російські окупанти обстріляли Золочів, що на Харківщині, забороненими касетними снарядами. За даними голови Золочівської громади Віктора Коваленка, внаслідок російського обстрілу пошкоджені 7 будинків, інформації про поранених та загиблих поки немає.
- Під час повітряної тривоги ввечері 16 червня у Харкові місцеві видання повідомили про вибухи. Таку інформацію також підтвердив Сергій Стерненко, зазначивши, що по Харкові чути гучні "прильоти".
- На Харківщині у тимчасово окупованій Балаклії російські загарбники заборонили місцевим покидати місто протягом 2 років. Російські нелюди обіцяють карати тих, хто таки намагатиметься евакуюватись з міста.