Пошук цінних кадрів: військовий оглядач озвучив основні завдання операцій ГУР у Криму
Українські розвідники 4 жовтня підтвердили висадку десанту на тимчасово окуповану територію Криму. Подібні спецоперації ГУР проводять уже не вперше й щоразу досягають певного результату.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що спецпризначенці виконують низку важливих завдань, коли висаджуються на півострові.
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Які завдання виконує розвідка у Криму
По-перше, відбувається знищення певних видів озброєння: нових, модернізованих та особливо цінних для ворога.
Мовиться про радіолокаційні станції, системи радіоелектронної боротьби, а також інші засоби спостереження, що дозволяють окупантам вести моніторинг та розвідку. Крім того, деякі російські системи перешкоджають Силам оборони ефективно застосовувати дрони та ракети для ударів по росіянах у Криму.
Наразі за цією зброєю відбувається постійне полювання з українського боку – як на фронті, так і в тилу противника, куди можуть проникати спецслужби України.
Особливість таких загонів спецпризначенців, які з великим ризиком героїчно виконують поставлені завдання, у тому, що вони діють в тилу ворога,
– зауважив Мусієнко.
По-друге, відбувається знищення важливих об'єктів: командних пунктів, місць розташування ворога та спеціалістів, які проводять спостереження й розвідку.
По-третє, пошук цінних кадрів, які володіють важливою інформацією для України. Як наслідок, взяття таких кадрів у полон – це одне із головних завдань розвідувальних органів, – здобувати інформацію таким шляхом.
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По-четверте, психологічний тиск на ворога та деморалізація противника, які суттєво працюють.
Як зазначив Мусієнко, імовірно, це не повний перелік завдань. Проте відомо одне – висадки ГУР на тимчасово окупованому півострові пов'язані із виконанням бойових завдань, які однозначно послаблюють російських військових.
Остання висадка ГУР у Криму: що відомо
- 4 жовтня розвідка повідомила, що спецпризначенці десантувалися на території Криму. ГУР МО наголосили, що півострів неодмінно буде українським. Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України завдали удару по окупантах.
- У ГУР МО вже показали ексклюзивні кадри з висадки десанту. Командир "Артану" Віктор Торкотюк зауважив, що наслідки роботи ГУР ворог відчуватиме ще довго.
- Крім того, представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що це була операція диверсійно-розвідувального характеру. Окупанти зазнали значних втрат. Проте, на жаль, серед наших спецпризначенців також є втрати, проте вони неспівмірні з російськими.