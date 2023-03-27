Після виселення УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі могли зникнути ікони, – "Радіо Свобода"
Джерело:"Радіо Свобода"
Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що УПЦ МП вже почала виселятись з Києво-Печерської лаври. З опублікованих кадрів помітно, що з приміщень вивозять техніку.
Окрім неї, на виході з дальніх печер заповідника вже немає всіх ікон. Журналісти намагались запитати про це священників.
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Що забирає УПЦ МП з лаври
Журналісти помітили на виході з дальніх печер заповідника, де раніше висіли ікони, – тільки місця від багатьох з них. Саме тому видання запитало декількох зі священників, де ікони.
...Жоден не відповів. Водночас інші отці розповіли, що планують вивезти з заповідника усе, крім мощей, бо вважають усе майно, включно з іконами, власністю УПЦ (МП),
– мовиться в повідомленні.
УПЦ МП виселяється з Лаври: дивіться відео
Що вивозить УПЦ МП з Лаври: дивіться відео
Варто зауважити, що договір оренди з УПЦ (МП) з заповідником завершується 29 березня 2023 року. До цього часу Українська православна церква Московського патріархату має покинути всі приміщення Києво-Печерської лаври.
Що цьому передувало
- Буквально 23 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що представники Української православної церкви Московського патріархату вже розпочали процес виселення з Києво-Печерської лаври.
- За словами міністра, процес виїзду відбувається – вони вивозять бойлери, столи, стільці. Проте Ткаченко зазначив, що на місці є представники МВС та СБУ, є перевірки на виїзді з Лаври. Тобто, процес виїзду контролюється.
- Крім того, з 21 березня там працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого та рухомого майна, а саме музейних експонатів, які перебували у користуванні УПЦ МП.
- Варто додати, що раніше митрополит Павло, відомий як Паша Мерседес, заявив, що ченці не покинуть територію Києво-Печерської лаври. Ба більше, Епіфаній звернувся до ченців та закликав їх відкинути владу Москви.