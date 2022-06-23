"Вишки Бойка" досі горять, є щонайменше 4 осередки: у NASA показали свіжі супутникові фото

Збройні Сили України 20 червня, ймовірно, завдали удару по "вишках Бойка". Американське аерокосмічне агенство NASA оприлюднило свіжі супутникові фото нафтових веж.

На фото видно, що пожежа на бурових платформах "Чорноморнафтогазу" досі триває. Зауважте, що у 2019 році Росія переобладнала "вишки Бойка" на військові об'єкти. Вони стали зручним плацдармом для відпрацювання ворожим Чорноморським флотом радіотехнічної розвідки.

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"Вишки Бойка" досі палають

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко 20 червня заявив, що ЗСУ вдарили по "вишках Бойка" – бурових платформах в Чорному морі, які Росія захопила після анексії Криму.

Того ж дня NASA вперше зафіксувало пожежу. Тоді на платформі було 3 осередки вогню. Наступного дня пожежа лише посилилася.

За інформацією російської влади полум'я підійшло до свердловини. На знімках за 22 червня можна побачити, що "вишки Бойка" продовжують палати. Осередків пожежі стало вже 4.

Росія захопила обидві бурові установки ще у 2014 році. Вежі залишалися на Одеському родовищі, яке розташоване ближче до материкової частини України, ніж до анексованого Криму. Тому в грудні 2015 року Росія відвела їх ближче до півострова. Бурову установку почали називати "вишками Бойка" через скандал з ексміністром енергетики Юрієм Бойком. Україна переплатила за них 400 мільйонів доларів.

Дивіться нові супутникові фото "вишок Бойка" / Фото NASA

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Ймовірний удар по "вишках Бойка": що відомо

Злочинна влада тимчасово окупованого Росією Криму 20 червня повідомила про удар по бурових установках "Чорноморнафтогазу". У вежі нібито поцілили тричі.

Псевдоголова окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що там проводили рятувальну операцію, адже в момент удару на установках начебто перебували 110 людей.

У російських ЗМІ повідомили, що не всім вдалось врятуватись. Російських окупантів шукали десь в Чорному морі.

Заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко підтвердив 24 каналу, що ЗСУ й справді завдали удару по "вишках Бойка".

Він зауважив, що там могли застосувати ракетну зброю та авіацію. Вежі мають серйозне пошкодження, однак потрібно дочекатися офіційних даних від командування ЗСУ.

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