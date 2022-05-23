Вистава для Путіна, – військовий експерт оцінив шанси наступу Білорусі на Волинь
У Генштабі ЗСУ повідомили, що білоруська армія розгортає додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Однак таке "брязкання зброєю" та перекидання військ не припиняється з початку повномастабної війни в Україні.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт та історик Михайло Жирохов.
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"Я вважаю, що це така собі "вистава" для Володимира Путіна на фоні того, що він (Лукашенко – 24 канал) веде таємні чи явні перемовини із Заходом. Йому також потрібна і якась лояльність з боку Путіна", – зазначив військовий експерт.
Загроза з боку Білорусі не зникала
За словами Жирохова, Генштаб ЗСУ не виключає можливість наступу з боку Білорусі ще з 24 лютого. Деякі бойові бригади перебувають на кордоні постійно, тож не можна сказати, що білоруська сторона точно не нападе.
Однак це брязкання, перекидання військ, ракет або чогось іншого відбувається постійно,
– додав військовий експерт.
Активізація армії Білорусі: що відомо
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 травня повідомив, що на Волинському та Поліському напрямках збройні сили Білорусі посилено ведуть розвідку.
Також білоруська сторона розгортає додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Водночас загроза ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі не зникає.
Дії Білорусі на тлі війни в Україні: останні новини
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