Українці розробили аналоги радянських мін з деякими покращеннями

Протитанкові та протипіхотні міни нового зразка, розроблені українськими інженерами, показали на виставці "Нація зброярів" у Національному військово-історичному музеї України. На відміну від радянських мін, їх конструкцію дещо змінили для здешевшання та покращення характеристик боєприпасу.

Боєприпаси нового зразка мало чим відрізняються від радянських. Єдиною суттєвою зміною стала заміна деяких металевих деталей корпусу на пластикові.

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Протипіхотна міна ВНП-50

Сучасна українська версія радянської протипіхотної міни МОН-50 відрізняється лише пластиковим корпусом. З характеристик МОН-50 відомо, що це – легка протипіхотна міна направленої дії. Під час вибуху вона викидає щільний потік уламків у певному напрямку. Важить боєприпас два кілограми, 700 грам з яких – це вибухівка.

Уражаючі елементи у вигляді невеликих кульок або циліндрів важать 485 – 540 грамів. При детонації міни вони утворюють зону ураження в секторі 54 градусів на відстані до 50 метрів.

Подібні міни заборонені підписаним Україною Оттавським договором про ліквідацію запасів та невикористання протипіхотних мін, що ініціюються внаслідок присутності людини. Втім, дія конвенції не поширюється на міни, які вибухають за сигналом від оператора. Тому можна припустити, що міни нового зразка будуть споряджатися лише детонаторами, якими може керувати сапер.



Український аналог радянської МОН-50 / "Мілітарний"

Українські аналоги МОН-100 та МОН-200

Ці боєприпаси приблизно такого ж принципу дії, як і попередні. Вони викидають направлений потік уражаючих елементів проти ворожої піхоти. Втім, потужність цих мін значно більша за ВНП-50. Відомі випадки не лише ураження за допомогою цих мін живої сили ворогів, а навіть їх бронетехніки.

Зона ураження пучка уламкових елементів від 160 до 200 метрів у довжину та до 6 – 9 метрів у діаметрі. Радянська МОН-100 споряджалась 2 кілограмами тротилу та 400 уражаючими елементами розмірами 10 на 10 міліметрів. В МОН-200 таких елементів 900.



Аналоги МОН-100 та МОН-200 / "Мілітарний"

Аналог протитанкової ТМ-62П

Ця міна використовується для ураження ворожої техніки. Її характеристики, скоріш за все, також мало чим відрізняються від радянського зразка. Буква "П" в маркуванні боєприпасу говорить, що корпус виготовлений з пластмаси. Виявити такі міни за допомогою металошукача майже неможливо, що значно сповільнює рух ворожої техніки. Міна важить 9,5 – 10 кілограмів, а бойова частина 7,0 – 7,5 кілограмів.



Аналог ТМ-62П / "Мілітарний"

Як ще українські військові нищать ворожу піхоту та техніку