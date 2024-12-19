Путін цинічно порівняв війну з "двіжухою"

Російський диктатор Владімір Путін нахабно прокоментував події у світі та, зокрема, війну в Україні. Йому не подобається, коли все спокійно, і хочеться "двіжухи".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ диктатора Владіміра Путіна під час пресконференції за підсумками 2024 року. За його словами, Росії погано, коли у світі все спокійно.

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Путіну хочеться "двіжухи"

Диктатор, коментуючи події у світі та війну в Україні, почав розповідати, що Росія не любить спокою та стабільності. Країні-агресорці, навпаки, потрібна "двіжуха" з кулями. Інакше їм стає скучно.

Коли у нас все спокійно, стабільно та розмірено, то нам стає скучно. Застій. Хочеться "двіжухи". Як тільки починається "двіжуха", все свистить біля скроні. І навіть кулі свистять. На жаль, кулі зараз скрізь, то нам страшно. Але не прям страшно,

– сказав Путін.

При цьому він зауважив, що багато що залежить від економіки. Вже лунали припущення, що у 2025 році економіка Росії може опинитися в біді. Там вже зараз рівень реальної інфляції становить майже 20%.

Додамо, станом на 19 грудня Росія втратила понад 768 тисяч особового складу. Також Сили оборони України знищили 9576 танків, 19799 бойових броньованих машин, 21178 артилерійських систем, 1256 РСЗВ тощо.