Сподівається на просування, – Гордон припустив, яким буде звернення Путіна до федеральних зборів

Владімір Путін звернеться до федеральних зборів 21 лютого – за 3 дні до річниці вторгнення на територію України. Рік тому у цей день він оголосив про визнання незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це 24 Каналу розповів журналіст Дмитро Гордон. Він додав, що ввечері того ж дня очільник Кремля буде брати участь чи то у концерті, чи то у шабаші на стадіоні "Лужники" – такий саме був рік тому. Путіну треба буде розповідати росіянам про досягнення, але їх немає.

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Ми не здаємось

Журналіст зазначив, що, проте, ще є час до 21 лютого, і Путін, звичайно, сподівається на просування російських військ вглиб Донбасу. Можливо він ще на щось сподівається.

Втім я бачу в режимі онлайн, що відбувається на Донбасі та інших куточках України – ми не здаємося, не віддаємо ворогу Бахмут, Вугледар та інші точки, які дуже атакують окупанти,

– зазначив він.

Гордон припустив, про що Путін буде говорити 21 лютого: дивіться відео

Росіяни – в "брєду"

За словами Гордона, він не знає, про що буде говорити Путін.

Якщо він не досягне жодних успіхів, то може мовити: "ми боремось з українським нацизмом", "проти нас 50 країна НАТО", "якби ми не пішли в Україну, вони пішли б на нас", "священна війна", "вставай страна огромная". Це "брєд" божевільного, але цей "брєд" дуже купує російська аудиторія. Тому що вона сама в "брєду" і, тому що біда з російським народом і з Росією,

– вважає він.

Журналіст згадав письменника-сатирика Михайла Задорнова, який був російським націоналістом.

"Думаю, якби він був живий сьогодні, то був би по той бік. Але в нього були чудові жарти. Якось він розповів мені, що в російській мові букви "ф" немає – вона запозичена з грецької мови. А є буква "п". Тому "раду федерації федеральних зборів російської федерації" треба читати як "рада педерації педеральних зборів російської педерації". Оце доречно", – наголосив Дмитро Гордон.

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