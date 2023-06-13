Ганебна підробка на Зеленського, – політолог висміяв новий виступ Путіна

"Бункерний дід" вирішив нарешті з'явитись на публіці та прокоментувати останні важливі події. Однак нічого важливого та змістовного Владімір Путін не сказав. Ця поява була спрямована на розвіяння чуток про смерть диктатора, адже останнім часом він майже не проявляв активності.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, Росією все більше ширяться панічні та тривожні настрої, як через ситуацію у Бєлгородській області, так і через успіх українського контрнаступу.

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Невдала пародія на Зеленського

У вівторок, 13 червня, Владімір Путін поспілкувався з російськими "воєнкорами" та вперше прокоментував події на Бєлгородщині. Він також звинуватив Україну в ударах безпілотниками по російських містах.

Та навіть пригрозив, що якщо обстріли продовжаться, то Росія начебто створить "санітарну зону" на території України.

Йому варто змінити спічрайтерів, попередні були кращими. Він так нахабно намагається копіювати українські ініціативи, розповідаючи про "санітарну зону", те що в нас називається "зоною безпеки" та багато чого іншого. Все це ганебна підробка на Володимира Олександровича,

– наголосив Олег Саакян.

Промова російського диктатора, як завжди, не відрізнялась особливою змістовністю. Однак для Путіна було важливим вийти на люди, адже в мережі вже довший час ставлять під сумнів, чи живий він узагалі.

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Створює ілюзію контролю

Крім того, у Росії зараз точаться конфлікти між різними силовиками. Владімір Путін де-факто перестав відігравати роль глави держави. Тому "бункерний" принаймні мусив продемонструвати, що взагалі ще існує та обізнаний у ситуації в країні.

"Все це підігрівається українським контрнаступом і відповідно тим, що ситуація на фронті певним чином змінюється. Настрої в Росії напружуються, тривожність зростає", – підкреслив політолог.

Очевидно, що в цих обставинах лідеру потрібно з'являтися для того, аби продемонструвати, що нібито все під контролем. Для того й були створені нещодавні інформаційні операції, що російська армія буцімто знищила українську та західну зброю. А контрнаступ ЗСУ "провалився, ще не розпочавшись".

Саме після таких вкидів російської пропаганди на публіці й з'явився російський диктатор з доволі непереконливими тезами та банальними фразами. Путін хотів поверхнево прокоментувати останні ключові події для різних авдиторій. Але не впорався навіть з цим завданням.

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