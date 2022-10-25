СБУ повідомила про підозру міністру транспорту Росії
Джерело:СБУ
Вєталій Савєльєв, який є міністром транспорту Росії, забезпечив перекидання бронетехніки до тимчасово окупованого Криму. Це допомогло росіянам загарбати Південь.
Про це повідомили 25 жовтня у Службі безпеки України. Зазначили, що Савєльєв допоміг доставити на півострів майже 300 одиниць ворожої бронетехніки.
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"Встановили, що високопосадовець сприяв міноборони країни-агресора у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів нашої держави та у захоплені райони. Переправлення ворожих колон здійснювали залізничним транспортом через територію тимчасово окупованого Криму", – розповіли у СБУ.
Що привезли до Криму за сприяння Савєльєва
Працівникам СБУ вдалося задокументувати, що з 26 березня 2021 року до 4 вересня 2022 року завдяки Савєльєву до Криму перекинули:
- російські танки;
- бронетранспортери;
- бойові машини піхоти;
- автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів.
Російські вбивці залучили цю техніку для бойових дій у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
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Що загрожує російському міністру
Щоб перемістити військові ешелони ворог використав понад 250 вагонів. Савєльєв для цього дав розпорядження підпорядкованим підрозділам компанії "Российские железные дороги" і так званого "Федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымская железная дорога".
Слідчі підозрюють міністра у таких злочинах:
- пособництво у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни;
- незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
Відтак, міністру транспорту Росії загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.
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