Віддав життя за Україну: у боях з росіянами у свій день народження загинув захисник з Полтавщини
Джерело:Котелевська громада
Україна продовжує втрачати найкращих синів та доньок у запеклій боротьбі із Росією. Стало відомо, що на фронті у свій день народження, 10 травня, загинув захисник з Полтавщини Віталій Соболєв.
Військовослужбовець був мешканцем селища Котельва, що на Полтавщині. У день загибелі йому виповнилося 37 років.
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Свій останній бій воїн прийняв на Луганщині
Загинув Віталій Соболєв на Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Невське Сватівського району.
Він був гранатометником 1 десантно-штурмового батальйону.
Як повідомили у Котелевській громаді, дата та час прощання з полеглим воїном будуть повідомлені додатково.
Раніше Полтавщина прощалася ще із двома захисниками
7 березня 2024 року загинув український захисник, уродженець Миргорода Євген Хоменко. Полеглому воїну було всього 37 років.
Чоловік служив командиром аеромобільного відділення. Без тата залишилися троє неповнолітніх дітей.
А 31 березня 2024 року у Миргороді попрощалися із українським пілотом Дмитром Фішером. Він був визаний одним із найкращих пілотів, що піднімали у небо українські Су-27.
Чоловік вважався зниклим із 2022 року, а у березні цього року експертиза ДНК встановила загибель пілота.
На фронті гинуть найкращі діти України
- 14 травня на передовій поліг бойовий медик Олександр "Кузьма" Кучерявенко. 21-річний хлопець загинув, надаючи допомогу пораненим.
- 12 травня у боях за Україну поліг керівник Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий. Чоловіку було всього 41 рік.
- А 5 травня на фронті обірвалося життя волонтера і воїна Михайла Панкова. Чоловік працював вчителем на Луганщині, а згодом пережив ворожий полон.