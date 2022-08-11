Вітер зупинити не можемо, росію – так, – Зеленський закликав Європу не допустити терору на ЗАЕС

росія діє в Україні як ядерний терорист. Поширенню радіації стати на заваді не зможе ніхто у випадку катастрофи, а от москву зупинити можна.

Про це президент Володимир Зеленський наголосив під час конференції союзників України з країн Північної Європи, інформує 24 канал. Глава держави зауважив: траєкторія "Калібрів" невипадково пролягає над українськими АЕС.

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росіяни тримають в заручниках АЕС

росія стала державою-терористкою і фактично тримає в заручниках атомні станції. Вона шантажує усіх ймовірною катастрофою. Певен, що кожен з вас вже задумувався, як діяти, якщо росія застосує ядерну тактичну зброю,

– сказав президент України.

Загроза є навіть більшою, адже росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну катастрофу. Аварія на Запорізькій АЕС може бути ще більш жахливою, аніж Чорнобиль.

Аварія на ЗАЕС може бути жахливішою, аніж Чорнобиль

Зеленський зауважив, що це фактично буде застосуванням ядерної зброї росією, проте без ядерного удару.

Ніхто з нас не може зупинити вітер, якщо він нестиме радіацію, але ми всі разом здатні зупинити державу-терориста,

– пояснив Зеленський.

Президент перерахував, що для цього потрібно, – це санкції проти росії, які вона не зможе обходити. Мовиться про каральні обмеження проти "Росатому" і всієї російської атомної галузі. Необхідно, зазначив Зеленський, збільшувати кількість учасників антивоєнної коаліції. І найважливіший пункт – зброя для України.

Загроза на ЗАЕС: останні новини

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух зазначив, що в разі аварії на ЗАЕС з трьох областей доведеться евакуювати близько 275 тисяч осіб.

Тим часом окупанти мають намір перепідключити АЕС до мережі окупованого Криму.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що погрозами щодо підриву станції росія намагається зупинити просування ЗСУ.

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що загроза катастрофи на атомній електростанції – реальна. Він наголосив, що ЗАЕС – найбільша станція в Європі, у якої є 6 блоків.

В "Енергоатомі" кажуть, що через постійні обстріли є ризики витоків водню та поширення радіації. В безпечному режимі станція працювати не може. Уже пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.

Дивіться у відео – Зеленський застеріг Європу щодо можливої ядерної катастрофи: