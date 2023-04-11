"Витік" даних у США: політолог припустив, як Україна може використати це на свою користь
Напередодні у мережу начебто "злили" секретні документи Пентагону, в яких йдеться, зокрема, про контрнаступ ЗСУ. Інцидент загрожує уповільненням й ускладненням процесу ухвалення певних рішень.
Проте він не вплине на рівень допомоги Україні. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко.
Цікаво "Злиті" документи про український контрнаступ: що відомо про російський фейк та як реагує Київ
"Західні аналітики вважають, що Україна може використати це у власних цілях. "Як компенсацію" за "витік" ми можемо вимагати від американців більше допомоги. Хто знає, тут вже питання суто політичне", – відзначив політолог.
Обережність не завадить
На думку Фесенка, ми справді можемо скористатися ситуацією, але так, щоб не створити додаткової напруги у відносинах зі США.
Варто зауважити, що після появи інформації зрадофіли почали використовувати це для критики. Мовляв, політики чи військові винні у цьому. "До речі, це зрадофільство працює в інтересах Росії", – запевняє Фесенко.
Але дуже швидко з'ясувалося, що "витік" стався не з українських джерел, а з американських. Втім, додаткові заходи безпеки не завадять, зараз вони посилюються.
Тепер ми будемо обережні в наданні певних даних американській стороні, і це правильно. Поки не будуть закриті ці дірки, я думаю, потрібна додаткова обережність,
– переконаний політолог.
Найімовірніше, будуть внесені певні корективи у плани контрнаступу. І це теж правильно.
Ми ж не знаємо, які саме документи опинилися в інших руках. Деякі були оприлюднені, а, можливо, інші потрапили до росіян і без оприлюднення,
– каже Володимир Фесенко.
Так, цей скандал треба використати на користь, щоб посилити заходи безпеки. Але в цілому це не вплине ні на наші відносини зі США, ні на український контрнаступ.
Фесенко про "витік" даних розвідки США: дивіться відео
Якою може бути "компенсація"
Відомо, що Україні дуже потрібні танки, бронетехніка, далекобійна зброя, артилерія, боєприпаси. До того ж триває дискусія щодо надання Україні авіації. Зокрема, йдеться не лише про F-16, а про штурмову авіацію.
Щодо кораблів. Я думаю, це не на сьогодні, а на завтра. Питання в тому, які кораблі. Перед початком вторгнення йшлося про москітний флот або есмінці. Нам точно не потрібні авіаносці, це дуже дорого, і не першочергова потреба,
– стверджує політолог.
Десантні кораблі, вважає Фесенко, нам знадобляться. Які саме – нехай вирішують військові експерти
Зосередитися треба передовсім на тому, що допоможе нам звільняти окуповані території. Важливою для нас є також розвідувальна інформація. "Дані супутникової розвідки США дуже корисні для нас. Коли був контрнаступ на Харківщині, американські дані дуже допомагали нам", – підсумував Володимир Фесенко.
Що відомо про "витік"
- Американське видання The New York Times написало, що у мережу потрапили військові документи НАТО та США. Зокрема, там нібито є "інформація про контрнаступ ЗСУ".
- Згодом у США підтвердили, що відбувся "злив документів", внаслідок чого була оприлюднена "надзвичайно секретна інформація". Помічник голови Пентагону Кріс Мігер 10 квітня заявив, що Міністерство оборони США ще оцінює масштаби "витоку".
- Своєю чергою радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що ця інформація є ніяким не "зливом" чи "витоком", а лише блефом російської розвідки. Це може бути чергова інформаційно-психологічна операція Росії, аби завадити потенційному контрнаступу ЗСУ.
- Крім того, в українській розвідці зазначили, що одна частина цих документів є неправдивою, а інша – з відкритих джерел. Речник ГУР МО Андрій Юсов вважає, що "злив документів" про контрнаступ ЗСУ може бути ворожою ІПСО.
- Очевидно, що ворог прагне посіяти хаос. Росіянам потрібно зірвати плани українських військових щодо звільнення територій та Заходу стосовно постачань озброєння.