У Пентагоні наголосили, що витік документів не похитне єдність союзників України
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що так званий "злив" документів не похитнув єдність союзників України. Міністр оборони США сказав, що саме його вразило.
Глава Пентагону на пресконференції в рамках підсумку зустрічі "Рамштайн" розповів, що він глибоко підійшов до цього питання. Перед цим офіційні особи США заявили, що "злив" секретних документів ніяк не вплинув на хід ведення війни в Україні.
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Що заявив Остін про вплив "зливу" даних на союзників
Ллойд Остін заявив, що США продовжуватимуть тісно співпрацювати з партнерами й союзниками. Міністр оборони США відзначив, що його країна цінує співпрацю й дружбу.
Ми проводимо переговори з нашими союзниками і я насправді вражений від того, наскільки вони є відданими в єдності з Україною. Ніщо не похитне нашу єдність,
– заявив глава Пентагону.
Варто зауважити, що буквально 17 квітня речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що Пентагон буде мати висновки про "злив" секретних документів у мережі протягом 45 днів.
Речниця пояснила, що протягом цих днів міністру оборони США Ллойду Остіну нададуть початкові висновки й рекомендації щодо вдосконалення політики та процедур міністерства, які пов'язані з захистом секретної інформації.
Коротко про "злив" документів
- На початку квітня у мережі з'явились секретні документи Пентагону. Серед них були й дані щодо України та контрнаступу ЗСУ.
- Українська розвідка пояснювала, що це може бути ворожа інформаційно-психологічна операція, щоб завадити контрнаступу та зірвати постачання допомоги від Заходу.
- Згодом глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що це не дозволило ворогові досягнути бажаного ефекту. За його словами, стандартна формула операцій такого роду будується за принципом: 70 – 80% правди та 20 – 30% – видозмінених або вигаданих фактів. Буданов наголосив, що останні є ключовими.
- У Пентагоні говорили, що мовиться про витік "надзвичайно таємної та засекреченої" інформації. Проте деякі документи хтось навмисно змінив перед публікацією.
- США знайшли підозрюваних у "зливі" американських громадян, які дотичні до військової служби – пілота Джека Тейшейру та колишню військовослужбовицю ВМС США Сару Белс. Детальніше про те, чи вони могли бути завербовані – читайте тут.