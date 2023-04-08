Найтупіша операція Росії, – політтехнолог про “злив” засекречених документів

Нещодавно в соцмережах розповсюдились документи США і НАТО про підготовку української армії до контрнаступу. За цим може стояти Росія, переслідуючи певну мету.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, навіть якщо у російської розвідки справді були б дані про контрнаступ ЗСУ, "зливати" їх в мережу було дивним рішенням.

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Чергова ІПСО

Вранці 7 квітня мережею почались ширитись засекречені військові документи, у яких детально викладені плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон уже розслідує витік даних. Проте за цим цілком може стояти Росія.

Росіяни уже не вперше "вкидують" якісь моделі контрнаступу. Чому вони це роблять мені не зовсім зрозуміло. Ймовірно, тут йдеться про вплив на наших західних партнерів для того, щоб так чи інакше завадити поставкам зброї,

– зазначив Тизенгаузен.

Повідомлялося, що це певні американські джерела опублікували начебто карту контрнаступу. На думку політтехнолога, це може бути ІПСО, і ми гадки не будемо мати, хто саме і навіщо це зробив.

Важливо нагадати, що секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що карта контрнаступу є, але про неї знає не більше п'яти осіб. Тобто малоймовірно, що в це число входять американські політики.

Борис Тизенгаузен про "злив" засекречених документів: дивитись відео

Не успіх, а провал спецслужб

У виданні The New York Times назвали злив засекречених даних "найбільшим успіхом російської розвідки" з початку вторгнення російської армії на територію України.

Я тут зовсім не погоджусь з NYT, бо якщо це справді так, то це була б найтупіша операція російської розвідки,

– підкреслив політтехнолог.

За його словами, якщо гіпотетично Росії все ж вдалося б отримати ці матеріали та карти контрнаступу України, і вони ще до початку цього наступу їх викладали в інтернет, це дуже нерозумний вчинок. Адже замість того, щоб підготуватися, зробити висновки та діяти неочікувано для України, Росія захотіла повихвалятися, що цей план у неї вже є.

"Припустимо, що це було б так. Ну як тоді цей план міг би допомогти? З врахуванням того, що цей матеріал кудись "пішов", то зрозуміло, що після цього підготовка ЗСУ буде іншою", – зазначив Тизенгаузен.

Додамо, що одразу після цього інциденту Володимир Зеленський скликав Ставку Головнокомандувача, головною темою якої було і запобігання витоку секретної інформації про плани ЗСУ.

Витік даних про контрнаступ ЗСУ: що відомо