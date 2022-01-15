В окупованій Горлівці на "Стиролі" стався викид: розвідка каже про привід для вторгнення Росії

Українська розвідка назвала привід, який Росія може використати для агресії. Зокрема мовиться про техногенну катастрофу.

Росія може звинуватити у своїх помилках Україну

За даними розвідки, окупанти втратили контроль над хімічними препаратами, які завозяться на Донбас. Хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на Сході України.

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14 січня в Горлівку на ПАТ "Концерн Стирол" доставили місткості з аміаком. Однак через порушення герметичності, вони почали випускати отруйні речовини у повітря.

Спричинена російськими окупантами техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин, а також як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави,

– попередила розвідка.

Кремль почне провокації напередодні вторгнення

За даними американських ЗМІ, Росія готується до сценарію 2014 року. Зокрема, за кілька тижнів по повномасштабного вторгнення агресор вдаватиметься до провокацій. Все для того, щоб виправдати свої агресивні дії. До речі, для втілення такого "задуму" вже готують людей.

У грудні кількість постів з російською пропагандою зросла на 200% у порівнянні з листопадом.

До речі, згодом інформацію про провокації підтвердили у Пентагоні та Білому домі. Напад прогнозують на середину січня – лютого.

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