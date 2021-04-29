Вітренко почав виконувати обов'язки глави "Нафтогазу"

Новий очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко приступив до виконання своїх обов'язків. Він 29 квітня провів зустріч з членами правління та корпоративними керівниками групи.
Джерело:"Нафтогаз"
Вітренка мають офіційно представити колективу. Також планують передати справи від ексглави Андрія Коболєва.
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Що каже Вітренко
Новий очільник заявив, що проведе окрему зустріч з кожним керівником, аби почути про стан справ та їхні пропозиції, як можна поліпшити ситуацію, що потрібно змінити або, навпаки, продовжити.
Багато хто з вас зробив дійсно хороші речі для "Нафтогазу" і країни. Важливо, щоб на цьому фундаменті далі будувалася робота компанії, і продовжилося рух вперед. Очевидно, що 2020 рік для групи складним, але разом ми будемо долати всі виклики і складнощі,
– сказав Вітренко.
Також чиновник має намір 30 квітня провести зустріч з членами наглядової ради.
Призначення Вітренка: що треба знати
- 28 квітня Кабмін звільнив Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України". Крім того, звільнили ще весь склад наглядової ради.
- Рішення пояснили мільйонними збитками підприємства. У 2020 році вони сягнули 19 мільярдів гривень.
- Новим керівником призначили Вітренка, бо той має багаторічний досвід у сфері енергетики.
- У групі "Нафтогаз" обурилися діями уряду і назвали їх "юридичною маніпуляцією". Компанія заявила, що Кабмін незаконно звільнив Коболєва. Однак ексглава сказав, що залишить ключі Вітренку та "не має наміру влаштовувати цирк".
Зверніть увагу! Вітренко раніше працював у "Нафтогазі" протягом 18 років. Однак 17 липня 2020 року він пішов з посади виконавчого директора "Нафтогазу".
Потім його двічі намагались призначити міністром енергетики, але Рада провалила обидва голосування.