Вітренко почав виконувати обов'язки глави "Нафтогазу"

Вітренка мають офіційно представити колективу. Також планують передати справи від ексглави Андрія Коболєва.

Актуально Що відомо про нового голову "Нафтогазу" Юрія Вітренка: біографія

Що каже Вітренко

Новий очільник заявив, що проведе окрему зустріч з кожним керівником, аби почути про стан справ та їхні пропозиції, як можна поліпшити ситуацію, що потрібно змінити або, навпаки, продовжити.

Багато хто з вас зробив дійсно хороші речі для "Нафтогазу" і країни. Важливо, щоб на цьому фундаменті далі будувалася робота компанії, і продовжилося рух вперед. Очевидно, що 2020 рік для групи складним, але разом ми будемо долати всі виклики і складнощі,

– сказав Вітренко.

Також чиновник має намір 30 квітня провести зустріч з членами наглядової ради.

Призначення Вітренка: що треба знати