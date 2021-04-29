Вітренко почав виконувати обов'язки глави "Нафтогазу"

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Новий очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко приступив до виконання своїх обов'язків. Він 29 квітня провів зустріч з членами правління та корпоративними керівниками групи.

Джерело:

"Нафтогаз"

Вітренка мають офіційно представити колективу. Також планують передати справи від ексглави Андрія Коболєва. 

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Що каже Вітренко

Новий очільник заявив, що проведе окрему зустріч з кожним керівником, аби почути про стан справ та їхні пропозиції, як можна поліпшити ситуацію, що потрібно змінити або, навпаки, продовжити.

Багато хто з вас зробив дійсно хороші речі для "Нафтогазу" і країни. Важливо, щоб на цьому фундаменті далі будувалася робота компанії, і продовжилося рух вперед. Очевидно, що 2020 рік для групи складним, але разом ми будемо долати всі виклики і складнощі,
– сказав Вітренко.

Також чиновник має намір 30 квітня провести зустріч з членами наглядової ради.

Призначення Вітренка: що треба знати

Зверніть увагу! Вітренко раніше працював у "Нафтогазі" протягом 18 років. Однак 17 липня 2020 року він пішов з посади виконавчого директора "Нафтогазу".

Потім його двічі намагались призначити міністром енергетики, але Рада провалила обидва голосування.