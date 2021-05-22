Мені соромно, – віцепрем'єр Латвії розкритикував Німеччину через "Північний потік-2"

Віцепрем'єр і міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що йому соромно за позицію Німеччини щодо "Північного потоку-2". Посадовець наголосив: після таких дій країна ще "намагається читати лекції іншим в Європі".

За словами Пабрікса, згодом ці ж політики сперечаються про важливі проблеми людства. Окрім того, вони навіть обговорюють тему біженців.

Актуально США ввели санкції проти компаній і суден з Росії, які пов'язані з "Північним потоком-2"

Політика заснована на цінностях. Мені соромно за підхід Німеччини до "Північного потоку-2". Потім ці ж політики сперечаються про біженців та інші "моральні" проблеми і намагаються читати лекції іншим в Європі,

– наголосив Пабрікс.

Держдеп США заявив, що країна не запроваджуватиме санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її гендиректора Маттіаса Варніга. Водночас Штати 21 травня ввели санкції проти компанії та судна, які беруть участь у будівництві "Північного потоку".

Президент Володимир Зеленський заявив, що однією з головних загроз для України на сьогодні є імовірність зняття санкцій з "Північного потоку-2". За словами Зеленського, якщо це станеться, це буде "програш особистий президента Байдена".

Тим часом Німеччина дозволила відновити будівництво "Північного потоку-2". Таке рішення обурило місцевих екологів.