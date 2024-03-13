Віцепрезидент "Лукойла" міг загинути від удару по Нижньогородському НПЗ у Росії, – джерела
Раніше повідомлялося про смерть віцепрезидента російської нафтової компанії Віталія Робертуса. Наразі відомо про нові ймовірні деталі гибелі топменеджера.
Топменеджер міг загинути внаслідок атаки по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області. Про це повідомили джерела 24 Каналу у спецслужбах.
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Російський бізнесмен міг загинути під час атаки на НПЗ
Зранку, 12 березня, нафтобазу "Лукойл" у Кстово, що під Нижнім Новгородом Нижньогородської області Росії, атакували дрони. Там спалахнула пожежа.
Співрозмовники в українських спецслужбах повідомили, що під час вибухів на НПЗ міг загинути віцепрезидент компанії "Лукойл" Віталій Робертус.
Такий розвиток подій є цілком ймовірним, оскільки напередодні російські ЗМІ повідомили про смерть Робертуса, не називаючи її причини.
Тому він міг загинути внаслідок атаки по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області.
Однак станом на зараз деталі стосовно смерті Робертуса внаслідок атаки з'ясовують. Зауважимо, що загалом це вже четвертий подібний випадок за останні два роки.
Що цьому передувало: основне
- Раніше у Росії на 54 році життя помер віцепрезидент нафтової компанії "Лукойл" Віталій Робертус. Що стало причиною раптової загибелі одного з топменеджерів пресслужба підприємства не повідомляє.
- Віталій Робертус все життя працював виключно на ПАТ "Лукойл" – він провів у компанії 30 років. Додамо, що російська нафтова "Лукойл" перебуває під секторальними санкціями США з січня 2022 року.
- Також варто наголосити, що це вже не перша за рахунком раптова смерть у ПАТ "Лукойл" – до Робертуса у Росії загинуло ще троє посадовців цього підприємства. А раптові смерті посадовців різних нафтокомпаній стали вже регулярними.
- Нагадаємо, що вночі 12 березня вищезгадану нафтобазу атакували безпілотники. За попередньою інформацією, дрон влучив в установки перегонки нафти, після чого спалахнула масштабна пожежа.
- Вона розташована в місті Кстово, що під Нижнім Новгородом. У цей об'єкт росіяни вклали понад 100 мільярдів рублів, щоб зробити його найбільшим полімерним виробництвом у Росії.
- Атака дронів призвела до зупинки основної установки заводу, яка має стратегічне значення для всієї нафтопереробної галузі Росії. Це вже другий удар по заводу після січневої поломки, адже санкції обмежили можливість закупити обладнання.