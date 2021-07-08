Перевішати на ліхтарях, – віцеспікер Думи Толстой відзначився новою українофобною заявою

8 липня 2021 , 16:03
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Джерело:

фейсбук Дениса Казанського

Одіозний віцеспікер парламентської Асамблеї Ради Європи і російської Думи Петро Толстой знову заговорив про українців. У своїй типовій шовіністичній манері він назвав українців негідниками.

Таких висловлювань Петро Толстой припустився в ефірі пропагандистської програми скандальної Ольги Скабєєвої. На цей момент звернув увагу представник української делегації у ТКГ Денис Казанський.

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Толстой стверджує, що українців треба "перевісити на стовпах"

Україна – це, безумовно, частина Росії, сказав віцеспікер ПАРЄ. У цьому він погоджується з Путіним. 

Як сказав наш президент, ми – справді один народ. Тільки проблема у тому, що купка негідників антиконституційним шляхом захопила владу. От їх треба на ліхтарях перевішати, 
– сказав Петро Толстой.

Заява Толстого про "негідників-українців": дивіться відео 

Заява Путіна про "один народ": коротко

  • 30 червня Володимир Путін спілкувався з росіянами "на прямій лінії" і відповідав на їхні питання. Одним із них було про те, чому Україна не входить до списку "недружніх" держав.
  • На це глава Кремля відповів, що "росіяни і українці – один народ". Тому Україна "дружня".
  • Надалі Путін завів стару мантру: мовляв, на Русі це був один народ, а пізніше під впливом зовнішніх факторів його поділили.

Чим відомий Петро Толстой

  • Петро Толстой – російський політик, який працював пропагандистом на російському "Першому каналі".
  • З жовтня 2016 року займає пост віцеспікера Держдуми Росії.
  • З другої спроби, таємним голосуванням його обрали віцеспікером парламентської асамблеї Ради Європи. Хоч Україна висловлювала цьому протест.
  • Сам Толстой періодично відзначається скандальними заявами. Наприклад, саме він назвав приєднання Криму до Росії "традиційним шлюбом у порівнянні з гомосексуальним". Більше про його одіозні висловлювання можна прочитати за цим посиланням.
Автор: Вероніка Климська