Перевішати на ліхтарях, – віцеспікер Думи Толстой відзначився новою українофобною заявою
Джерело:фейсбук Дениса Казанського
Одіозний віцеспікер парламентської Асамблеї Ради Європи і російської Думи Петро Толстой знову заговорив про українців. У своїй типовій шовіністичній манері він назвав українців негідниками.
Таких висловлювань Петро Толстой припустився в ефірі пропагандистської програми скандальної Ольги Скабєєвої. На цей момент звернув увагу представник української делегації у ТКГ Денис Казанський.
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Толстой стверджує, що українців треба "перевісити на стовпах"
Україна – це, безумовно, частина Росії, сказав віцеспікер ПАРЄ. У цьому він погоджується з Путіним.
Як сказав наш президент, ми – справді один народ. Тільки проблема у тому, що купка негідників антиконституційним шляхом захопила владу. От їх треба на ліхтарях перевішати,
– сказав Петро Толстой.
Заява Толстого про "негідників-українців": дивіться відео
Заява Путіна про "один народ": коротко
- 30 червня Володимир Путін спілкувався з росіянами "на прямій лінії" і відповідав на їхні питання. Одним із них було про те, чому Україна не входить до списку "недружніх" держав.
- На це глава Кремля відповів, що "росіяни і українці – один народ". Тому Україна "дружня".
- Надалі Путін завів стару мантру: мовляв, на Русі це був один народ, а пізніше під впливом зовнішніх факторів його поділили.
Чим відомий Петро Толстой
- Петро Толстой – російський політик, який працював пропагандистом на російському "Першому каналі".
- З жовтня 2016 року займає пост віцеспікера Держдуми Росії.
- З другої спроби, таємним голосуванням його обрали віцеспікером парламентської асамблеї Ради Європи. Хоч Україна висловлювала цьому протест.
- Сам Толстой періодично відзначається скандальними заявами. Наприклад, саме він назвав приєднання Криму до Росії "традиційним шлюбом у порівнянні з гомосексуальним". Більше про його одіозні висловлювання можна прочитати за цим посиланням.