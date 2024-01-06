Конкурент Трампа хоче вивести США з НАТО, якщо виграє вибори, – Politico

Один із претендентів на пост президента від Республіканської партії США Вівек Рамасвамі здивував громадськість непублічною заявою. У разі перемоги на президентських виборах, він планує вивести США зі складу Північноатлантичного альянсу.

Раніше Вівек Рамасвамі заявив, якщо він стане президентом США визнає контроль Росії над захопленими територіями України. Він також пообіцяв заблокувати кандидатуру України в НАТО в обмін на вихід країни-агресорки з військового союзу з Китаєм.

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Виведення США з НАТО

У жовтні 2023 року один із претендентів на президентську номінацію від Республіканської партії США Вівек Рамасвамі заявив, що ідея виходу США з НАТО є "розумною", але такий розвиток подій він не підтримав.

Втім, наразі Рамасвамі непублічно заявив, що, ставши президентом, він виведе США з НАТО. Однак він майже не має шансів на перемогу через низький рейтинг.

Відповідаючи на запитання про його непублічні коментарі, речниця кампанії кандидата в президенти Тріша Маклафлін відмовилася прямо коментувати, що той робитиме щодо Альянсу, але не заперечила позицію Рамасвамі.

Вівек серйозно стурбований тим, що більшість союзників по НАТО не виконують своїх зобов'язань щодо військових інвестицій, і, за необхідності, перегляне нашу власну підтримку. Він також вважає, що експансіонізм НАТО після холодної війни невиправдано збільшив ризик великого конфлікту з Росією,

– розповіла речниця.

Рамасвамі не єдиний республіканський кандидат, який упереджено ставиться до НАТО.

Це питання ще за часів свого президенства порушував і Дональд Трамп. Ймовірно, лідер республіканців зробить спробу ініціювати це, якщо переможе на ще одних виборах.

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