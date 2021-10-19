Від тоді не припинялися пошуки. Проте, на жаль, 18 жовтня в місті Апостолово виявили його тіло.

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Намагаються встановити причину

Померлому був 51 рік і він до зникнення жив у Кривому Розі. На тілі не виявили жодних слідів насильницької смерті.

Про це журналістам розповіли в поліції Дніпропетровщини. Наразі слідчі встановлюють обставини загибелі чоловіка.

Інше виявлене тіло

16 жовтня на Осокорках у Києві знайшли тіло 60-річного чоловіка. Згодом ЗМІ повідомили, що померлий є дипломат Віктор Крижанівський.

Слідчі почали проводити розслідування та встановили, що причиною смерті дипломата стала травма. Її він зазнав, коли впав зі сходів.