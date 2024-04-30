Як зміняться правила перетину кордону для чоловіків мобілізаційного віку у травні

Новий закон про посилення мобілізації не принесе майже ніяких змін в плані виїзду українських чоловіків за кордон. Втім, будуть і деякі невеликі нюанси, на які варто звернути увагу для уникнення непередбачуваних обставин.

За словами юриста Антона Ревенка, новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року, не містить суттєвих змін у правилах перетину кордону чоловіками. В Україні продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація, тому для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років і надалі діють обмеження на перетин кордону.

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Які зміни все ж відбудуться

18 травня стане чинним новий закон про мобілізацію. Він майже ніяк не змінить правила перетину кордону для чоловіків України. Цей процес і далі регулюватиметься правилами, які встановлені постановою Кабінету Міністрів №57. Юрист-практик у сфері військового права та мобілізації Антон Ревенко говорить, що в останньому весняному місяці дійсно мало що зміниться, але нові певні особливості все ж таки є.

У новому законі будуть зміни до частини 6 статті 22 закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку". Так, чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні будуть мати при собі обов'язково військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу співробітників ТЦК і СП, поліцейських та прикордонників у прикордонній смузі.

Тож фактично з 18 травня 2024 року всі, хто має право на відстрочку, зобов'язані пред'явити на кордоні всі документи, які передбачають правила перетину кордону для чоловіків, зокрема й військово-обліковий документ,

– говорить Антон Ревенко.

Що ще відомо про зміни в новому законі про мобілізацію