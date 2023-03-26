Що потрібно військовим, які хочуть виїхати за кордон на лікування: деталі від юриста
В Україні діє воєнний стан, тому виїзд чоловікам призивного віку заборонений. Серед винятків є потреба у лікуванні за кордоном.
Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, які документи необхідно мати для виїзду на лікування.
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Як чоловікові виїхати на лікування за кордон
Законодавством передбачено механізм надання дозволу на виїзд за кордон для лікування:
- Для військовослужбовців – за наявності висновку про необхідність направлення особи зі складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, на лікування за кордон та листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.
- Для громадян – за наявності документів, що підтверджують право на виїзд і в'їзд в Україну, та на підставі листа міністра охорони здоров'я України про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування.
Для отримання можливості виїхати для лікування громадянам, які не залучені до сил оборони України, потрібно відповідати критеріям, які затверджені наказом МОЗ від 05.04.2022 № 574.
Відповідність критеріям скерування за кордон для лікування під час дії воєнного стану підтверджується формою первинної облікової документації № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", заповненою лікарем закладу охорони здоров'я, який здійснює координацію направлення за кордон.
Водночас виїзд таких осіб дозволяється в супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення. Мовиться про батьків, чоловіків або дружин, дітей, зокрема усиновлених.
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Військовий облік українців за кордоном: що варто знати
- Дипустанови зобов'язані вести військовий облік українців за кордоном. Закон передбачає, що такі відомства мають сприяти поверненню громадян додому під час воєнного стану.
- Водночас цей механізм ще не прописаний у постанові Кабміну. Це означає, що поки невідомо, як саме відбуватиметься процес "сприяння". Чоловіки віком від 18 до 60 років мають стати на облік.
- Упродовж 7 днів після цього дипустанова має передати відповідні дані про призовника, військовозобов'язаного чи резервіста районним або міським ТЦК і СП та органам СБУ.
- Списки зберігатимуть 5 років, у них будуть вказані особисті дані, закордонна адреса, дата взяття на консульський облік чи зняття з нього та військкомат в Україні.