Головне не полетіти, а повернутися з результатом: чи поїде Путін узагалі кудись із Росії

Кремлівський диктатор Владімір Путін зайвий раз не вилазить зі свого бункера, що вже говорити про виїзд за кордон, де на нього чатує "небезпека". Узурпатор панічно боїться залишати Кремль.

Це 24 Каналу розповів політолог, філософ, викладач Карлового університету Олександр Морозов. За його словами, Путіну потрібен вагомий привід, аби виїхати за межі країни-терористки.

Читайте також Президент ПАР розповів про погрози Росії у разі арешту Путіна на саміті БРІКС, – ЗМІ

Очільник Кремля не полетить просто заради демонстрації того, що може полетіти. Це занадто мало. Річ не в тому аби полетіти на саміт БРІКС, коли тебе туди не хочуть впускати. А втім, аби повернутися звідти з політичним результатом.

"Наразі не видно куди може полетіти Путін, де у нього є якісь можливості. Ми бачимо, що Кремль добре взаємодіє з Арабськими Еміратами, зберігає взаємодію з Саудівською Аравією. Але чи полетить туди Путін? На мою думку, ні", – сказав Морозов.

Чи поїде Путін на форум "Один пояс, один шлях": дивіться відео

Ілюзія активності

З'явилася інформація буцімто Путін планує здійснити візит в Китай у грудні, коли відбуватиметься форум "Один пояс, один шлях". Але виникають сумніви щодо того, чи наважиться диктатор виїхати за межі Росії.

На думку політолога, заяви про поїздку в Китай – це намір публічно на дипломатичному рівні пом'якшити відмову від найближчих візитів. Адже для Путіна плачевно склалася ситуація навколо поїздки в ПАР. Точно так само складаються обставини навколо можливої зустрічі з Реджепом Ердоганом в Туреччині. Поки що невідомо коли та як туди поїде Путін, й чи поїде взагалі.

"На цьому фоні намагаються створювати ілюзію міжнародної активності Путіна. Настільки я розумію, цей візит поки що не готується, це просто публічна заява одного з Кремлівських спікерів", – додав Морозов.

Чому Путін боїться виїхати з Росії