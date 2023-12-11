Право на виїзд для військовозобов'язаних: чи можна виїхати з України через робочу візу країни ЄС

Після початку повномасштабної війни в Україні було оголошено воєнний стан, який триває і досі. У Держприкордонслужбі пояснили, чи можна чоловікам покидати межі країни за умови наявності робочої візи країни Європейського Союзу.

Робоча віза дає громадянам можливість легально влаштуватися на будь-яку роботу в країні, що входить до ЄС. Вона належить до категорії довгострокових документів та оформлюється на термін від одного до трьох років. Тривалість терміну залежить від візової історії заявника, характеру посади, яку він планує обіймати, а також рішення візових офіцерів держави, до якої він відряджається.

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Пояснення від ДПСУ

До повномасштабної війни українці вільно відкривали робочі візи та їздили працювати за кордон. Втім, такий документ не є тим, що підтверджує право постійного проживання за кордоном або статусу особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Станом на зараз військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть вільно перетинати кордон, навіть якщо мають робочу візу країни Євросоюзу.

Як зазначили у Держприкордонслужбі, згідно з чинним законодавством, наявність такого документа не є достатньою підставою для виїзду за кордон під час війни.

Візи іноземних країн, які видаються чоловікам – громадянам України, не підтверджують постійне проживання в цих країнах та не дають право на виїзд військовозобов’язаним,

– йдеться в повідомленні.

Чоловіки, які мають робочу візу країни Євросоюзу, зможуть виїхати з України лише у тому випадку, якщо вони не підлягають мобілізації під час війни та мають право на виїзд.

Крім документів, що підтверджують особу, для підтвердження підстав перетину державного кордону України необхідно також надати відповідні документи. Вони повинні підтверджувати статус особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України.

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