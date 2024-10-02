Головною ціллю стане не Росія: яку вигоду отримає Путін від великої війни на Близькому Сході

На Близькому Сході знову загострюється ситуація, яка може перерости в повномасштабну війну. Саме такий сценарій був би сприятливим для Росії.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович, зазначивши, що для Владіміра Путіна це шанс отримати певні переваги. Хоча в цій ситуації важливим чинником буде позиція Ірану.

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У них ситуативна співпраця

Якщо протистояння між Ізраїлем та Ліваном обернеться затяжною війною, вона потребуватиме великої кількості боєприпасів. Відповідно вона буде відтягувати їх на себе, і певна кількість снарядів не потрапить, зокрема, до України.

Також, якщо почнеться велике протистояння на Близькому Сході, на нього звернуть свою увагу авіаносні групи, виробники зброї. Також ця війна відверне ЗМІ від злочинів, які можуть вчинятися на іншому кінці світу.

Тому з оперативного погляду для Путіна війна на Близькому Сході є вигідною. Також для нього це шанс витягнути з європейських лідерів або зі США згоду на те, щоб Захід зосередив увагу на Ірані, а Росія відійшла на друге місце у списку пріоритетів,

– наголосив головний редактор.

Водночас в Тегерані, на його думку, це добре розуміють, і тому президент Ірану заявив, що його країна готова до компромісу.

Ситуативна співпраця Ірану і Росії базується на тому, хто з них першим зрадить іншого. Якщо США вдасться заспокоїти Тегеран і попередити велику війну на Близькому Сході, тоді вся увага Заходу буде приділена російській агресії в Україні. Світ буде насамперед допомагати Києву,

– зауважив він.

У разі, якщо на Близькому Сході розпочнеться велика війна, то головною ціллю стане Іран, а не Росія. Для України це гірша ситуація, на його думку, хоча водночас Росія недоотримає балістичні ракети та безпілотники з Ірану.

Також на цю ситуацію можуть потужно вплинути результати президентських виборів в США.

Якщо переможе Дональд Трамп, то він насамперед буде воювати не з Росією, а з Іраном. Камала Гарріс, ставши президентом, почне воювати з Росією, а не з Іраном,

– припустив Еміль Шлеймович.

Водночас американська політика стовідсотково не залежить від людини, яка сидить в президентському кріслі. На неї впливають багато процесів всередині. Тому з появою нового президента політичний курс США не зміниться, однак можуть змінитися пріоритети.

"Тому і Україна, і Ізраїль незалежно від результатів виборів продовжать отримувати допомогу. Питання буде – в якому обсязі і наскільки швидко", – додав він.

Ситуація на Близькому Сході: важливе