Полонений розповідав біографію, наче легенду: хто з росіян воює на Авдіївському напрямку

Російські військові й далі намагаються наступати на східних напрямках. Збройні Сили України потужно відбивають атаки ворога. Деяких окупантів вдається захопити в полон. Є "кадри", які поводяться дуже дивно.

Про це 24 Каналу повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він розповів про нещодавній цікавий випадок із полоненим з начебто 1-го армійського корпусу "ДНР".

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Які сили воюють біля Авдіївки

На Авдіївському напрямку воюють різні підрозділи. Здебільшого там фіксують мобілізованих та 1-й армійський корпус "ДНР". Однак, ймовірно, у ці формування набирають зовсім не місцевих.

Кілька тижнів тому в полон потрапив представник 1-го армійського корпусу "ДНР". Він з Макіївки, начебто з 2014 року був у лавах цих недоформувань. Для мене незрозуміло й те, як він досі живий. Дивний у нього говір і дивно він поводився під час затримання,

– розповів Віталій Барабаш.

Зазвичай у таких стресових обставинах людина може не контролювати себе через тривогу, її голос може тремтіти. Однак у затриманого – не змінився навіть голос. Поводився він, наче затримують його через день.

"Він розповідав свою біографію, як легенду завчену. Всі свої 20 місць праці, у які місяці куди був прийнятий на роботу, коли був звільнений. Так чітко розповідав з пам'яті, що склалось враження, наче це легенда", – зауважив начальник Авдіївської ОВА.

Є припущення, що для того, аби створити враження, що місцеві досі воюють за якісь ідеї "Новоросії", у недоформування набирають росіян. Не виключено, що серед них і представники ворожих спецслужб. Один із таких якраз міг потрапити в український полон.

З ним розбиратимуться спецслужби України.

Віталій Барабаш розповів, хто воює на Авдіївському напрямку: дивитись відео

Ситуація на східних напрямках: що відомо