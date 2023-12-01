Венесуела – у сфері російського впливу: чи спровокує Путін війну в Південній Америці

У Південній Америці може розгорітися війна між Венесуелою та Гаяною. Путін явно в цьому зацікавлений і цілком очевидно, що він може бути до цього причетним.

Про це 24 Каналу розповів громадський діяч зі США, член Республіканської партії Борис Пінкус, зауваживши, що Путін загалом зацікавлений у розгортанні різних конфліктів у світі. Йому важливо відвернути увагу Заходу від війни в Україні.

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Росія хоче торгуватися із Заходом

Як наголосив Пінкус, Венесуела вже давно перебуває у сфері російського впливу. Кремль цілком може організувати там війну, щоб ще більше розпорошити ресурси країн Заходу.

Венесуела може напасти на Гаяну через, як вони вважають, спірні території Ессекібо, які належать Гаяні. Там знайшли величезні запаси нафти. Президент Венесуели Ніколас Мадуро хоче провести "референдум" щодо цієї території. У Гаяні вважають, що результати цього "референдуму" хочуть зробити приводом для спроби анексії території.

Звісно, Путін може й не організувати війну в Південній Америці. Але навіть такий інформаційний тиск тримає в напруженні американське керівництво.

Це демонструє, що ставки підвищуються. І можна торгуватися із Заходом. Щось на кшталт "ми, Росія, даємо спокій з Венесуелою, а ви дайте спокій з половиною України". Це все свідчить про провал нашої американської зовнішньої політики. З Венесуелою давно потрібно було розібратися включно з різними методами: від зняття санкцій – до блокади,

– вважає Пінкус.

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Також Штатам потрібно зменшити обмеження щодо допомоги Україні та Ізраїлю. До прикладу, як переконаний Пінкус, Києву варто дозволити бити по території Росії західною зброєю.

Ситуація в Росії: коротко