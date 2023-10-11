Головні відмінності війни в Ізраїлі та Україні: Крамаров озвучив перелік

Війну в Україні та війну в Ізраїлі абсолютно некоректно порівнювати. Масштаби та особливості тут досить сильно відрізняються.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що в Ізраїлі стався масштабний терористичний акт за підтримки двох держав – Ірану та Росії. Але це не повномасштабна війна проти країни, яка суттєво переважає за можливостями та ресурсами.

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Ми воюємо з набагато більшим ворогом

Як наголосив Крамаров, в контексті систем ППО бойові дії також відрізняються. Ізраїлю потрібно закрити значно меншу площу. А цілі, по яких там відпрацьовують – некеровані ракети.

Звісно, вони теж є надзвичайно небезпечними. Але це не можна порівняти із тими ж "Шахедами", які можуть маневрувати, чи крилатими або балістичними ракетами.

Ми воюємо з набагато більшим ворогом щодо кількості техніки та ресурсів. Та й масштаби війни. Порівняйте довжину лінії фронту. Навіть якщо й Сирія увімкнеться. Це не порівняти з 1300 кілометрами лінії фронту в Україні та кількістю залучених військових,

– підкреслив Крамаров.

В Ізраїлі зараз триває масштабна контртерористична операція на власній території з використанням усієї номенклатури озброєнь. А в Україні – повномасштабна війна проти агресора, який суттєво переважає в можливостях.

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Однак є речі, які в бойових діях в Україні та Ізраїлі є надзвичайно схожими. І терористи ХАМАС, і окупанти застосовують одні й ті ж методи.

І там, і там йдуть вбивства та геноцид. І ХАМАС, і окупанти хочуть повного знищення народу. Але загалом ці війни порівнювати не можна,

– розповів Крамаров.

Війна в Ізраїлі: коротко