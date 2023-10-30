Там усі підтримують Україну: чому ЗСУ не отримували допомогу від Ізраїлю

Суспільна думка жителів Ізраїлю щодо Росії змінюється. Цей процес не зупинити, навіть попри те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу нещодавно дзвонив до Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розповів російський політичний оглядач, правозахисник Марк Фейгін. На його думку, Нетаньягу ще зовсім недовго залишилося керувати урядом. Цілком ймовірно, що він з часом піде у відставку, а нього скинуть провину за проґавлений напад від ХАМАС.

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Як жителі Ізраїлю ставляться до війни в Україні

Як наголосив Фейгін, жителі Ізраїлю не мають ілюзій щодо Росії. Здебільшого вони підтримують Україну. А до Росії ставляться серйозно, зважаючи на ситуацію в регіоні. Хоча їхні погляди щодо країни-агресорки вже змінюються.

Зміни є. Загалом в Ізраїлі близько 90% підтримує Україну, якщо не більше. Але щодо Росії вони завжди говорили, що от "Росія є в Сирії. Вони з Іраном союзники, контролюють ХАМАС". Завдяки цьому контролю ХАМАС не нападе. А от 7 жовтня цього не сталося. Москва не завадила. Ми ще взагалі не знаємо усієї ролі Росії в цьому, враховуючи, що західні ЗМІ писали, що ХАМАС ледь не 2 роки готувався до цієї операції,

– зазначив Фейгін.

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Суспільна думка жителів Ізраїлю щодо Росії міняється в негативний бік. І Україні обов'язково потрібно це використовувати. Безперечно, що відносини між нашою державою та Ізраїлем укріпляться. І це питання часу, коли останні почнуть обмінюватися інформацією з Києвом, постачати озброєння, працювати над припиненням постачання зброї з Ірану до Росії тощо.

Війна в Ізраїлі: коротко