ХАМАС намагався отримати зброю в гуманітарному вантажі, – військовий експерт з Ізраїлю

У Секторі Гази триває військова операція ЦАХАЛ, а за лідерами палестинських бойовиків оголосили "полювання". Попри відновлення боїв, Ізраїль досі пропускає гуманітарні вантажі та створює коридори для цивільних людей.

У лікарню, де був розташований штаб ХАМАС, також підвозили необхідні для новонароджених речі. Однак, як розповів 24 Каналу військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп, у цей час бойовики вже покинули медичний заклад.

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Зброя у гуманітарних вантажах

Війська Ізраїлю дуже повільно підходили до найбільшої лікарні у Секторі Гази – Аль-Шифа. Щобільше вони навіть попереджали звідки заходять, тому бойовики змогли піти.

Повідомлялось, що в одній із вантажівок з гуманітарною допомогою виявили 5 мультикоптерів навіть з апаратурою нічного бачення. Всі розуміють, що ХАМАС використовує частину гуманітарної допомоги, зокрема паливо, харчування. Спроби контрабанди в Газу також є,

– розповів військовий експерт з Ізраїлю.

Навіть важко уявити, що коли батальйон ХАМАС перебував у напівоточені, йому чогось не вистачало, то раптом оголосили перемир'я й бойовики отримали їжу. Такі факти працюють на підсилення ХАМАС. Окрім цього, також є приклади конкретної контрабанди.

"Мультикоптери є дуже важливою зброєю. Її виявили, бо гуманітарні вантажі, перші ніж зайти в Газу, проходять огляд в Ізраїлі. Сподіваюсь, що такі схованки вдається виявити, але технічно це дуже непросто", – зауважив Давид Шарп.

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Сьогодні Ізраїль перебуває під тиском всього світу, тому вести бойові дії ще складніше. Вимоги до країни також є особливо високими.

"Ізраїль бере на себе навіть більше зобов'язань, ніж вимагає міжнародне гуманітарне право та більше ніж брали на себе західні країни в останніх конфліктах. Але доводиться діяти саме, зберігати міжнародну легітимність і йти до кінця", – підсумував Давид Шарп.

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