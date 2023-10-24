США відправили до Ізраїлю групу офіцерів для консультування, щоб допомогти, – ЗМІ
Джерело:Axios
Сполучені Штати Америки уважно стежать за ситуацією на Близькому Сході. Якщо ситуація погіршиться, то Америка втрутиться серйозніше.
Америку називають найголовнішим союзником Ізраїлю – але цей союзник досить далеко, а поруч країни, налаштовані в кращому випадку прохолодно, а то і відверто вороже. Цілком імовірно, що Держава Ізраїль буде змушена воювати на два фронти – проти Сектора Гази на півдні та проти "Хезболли" і Сирії на півночі.
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Кого відправили на Близький Схід американці
Ідеться про генерал-лейтенанта Джеймса Глінна. Він очолював сили спеціальних операцій морської піхоти США та брав участь в операціях проти ІДІЛ в Іраці. Разом із ним вирушила група офіцерів, щоб консультувати ізраїльтян стосовно майбутньої наземної операції у Секторі Гази.
Прізвище Глінна назвали джерела. Журналісти вважають це більше ніж дружнім жестом із боку адміністрації Байдена, оскільки Глінн має досвід боротьби з терористами саме на Близькому Сході. Він не буде керувати операцією безпосередньо, але консультуватиме ЦАХАЛ.
Ми попросили кількох чиновників з відповідним досвідом просто допомогти ізраїльським чиновникам обміркувати складні питання, що стоять перед ними, і вивчити їхні можливості. ЦАХАЛ, як завжди, буде приймати свої власні рішення,
– каже представник Пентагону.
Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що декілька американських офіцерів поділяться своєю точкою зору і поставлять "складні запитання". Держсекретар Тоні Блінкен говорив, що "адміністрація Байдена обговорює з ізраїльськими офіційними особами їхні військові плани щодо Сектору Гази і те, як найкраще досягти бажаних результатів".
Коли почнеться наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази
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- Колишній посол Ізраїлю в Росії вважає можливою причиною те, що деяким ізраїльтянам слід відновити в пам'яті забуті навички, зокрема танкові екіпажі давно не тренувалися. Тож тактика Ізраїлю є мудрою.