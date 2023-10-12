Стрілянина у Єрусалимі: невідомий атакував поліцейську дільницю у Старому місті
Джерело:The Jerusalem Post
У Старому місті – районі Єрусалима – терорист обстріляв поліцейську дільницю. Внаслідок цієї атаки є поранені серед правоохоронців.
У четвер, 12 жовтня, у Єрусалимі сталася стрілянина. Правоохоронці вступили у бій з терористом.
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Подробиці стрільби в Єрусалимі
У Старому місті зловмисник почав стріляти по поліцейській дільниці біля Дамаських воріт у Старому місті. Після цього терорист спробував втекти.
У Старому місті сталася стрілянина: дивіться відео
Терорист встиг поранити двох правоохоронців та захотів зникнути. Однак ізраїльські поліцейські ліквідували злочинця.
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Один правоохоронець отримав легке поранення, а інший був важко поранений. Під час перестрілки співробітники поліції зачинили всі ворота Старого міста.
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Що сказали у поліції
Поліція Ізраїлю пізніше розповіла більше подробиць про стрілянину у Старому місті. Як з'ясувалося, нападник був озброєний пістолетом-кулеметом "Карло". Цю саморобну зброю виготовляють у кустарних цехах на палестинських територіях.
Терорист атакував правоохоронців, що стояли на вході у поліцейську дільницю "Шалем" та спробував втекти. Співробітники поліції ліквідували його під час погоні.
Після ліквідації терориста правоохоронці обшукали територію. Вони перевірили, чи не було у зловмисника спільників. Особистість нападника поки що не розкривається.
Кадри з місця подій / Фото поліції Ізраїлю
Також на місці працювали військові, а над Старим містом кружляв гелікоптер. Солдати обшукали дві автівки та дозволили водіям проїхати.
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