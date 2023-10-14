Росія не залишиться без відповіді: як Ізраїль реагує на зловтішання кремлівської пропаганди

Росія у війні між ХАМАС та Ізраїлем посіла пропалестинську позицію. А кремлівська пропаганда виступає з риторикою, що, мовляв, на тлі "звірств ізраїльської воєнщини", Росія, яку "звинувачують" у воєнних злочинах в Україні, виглядає досить "пристойно".

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зазначивши, що Володимир Зеленський дуже влучно відзначив, що "Ізраїль має справу з терористичною організацією, а Україна – з терористичною державою.

До теми Що таке Сектор Гази, кому належить і що там чекає на Ізраїль після наземного вторгнення

В Ізраїлі роблять висновки

В Ізраїлі уважно спостерігають за риторикою російської пропаганди, яка зловтішається з приводу загибелі єврейських дітей і прославляють ХАМАС та роблять відповідні висновки.

Зараз з'являються публікації авторитетних ізраїльських громадських діячів, які звертають увагу на меседжи російської пропаганди. Вони не залишають сумнівів у намірах Росії,

– підкреслив ізраїльський журналіст.

Лідери громадської думки Ізраїля, за його словами, зазначають, що Росія – ворог Ізраїля, вона – союзниця Ірану, а Україна – друг ізраїльтян. І тому ізраїльській владі потрібно переглянути свою нейтральну позицію щодо ставлення до Росії та України, і зрештою приєднатися до західних країн у підтримці України.

Як російська пропаганда реагує на конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем: дивіться відео

А тому можливо навіть не чекаючи кінця війни в Україні почнуться зміни в політиці Ізраїля. І Росія теж не залишиться без відповіді за свою жовч, наклепи, зловтішання та допомогу ХАМАС,

– наголосив Цві Зільбер.

Поготів з'явилась інформація щодо того, що бійці ПВК "Вагнера" брали участь у підготовці ХАМАС до нападу на Ізраїль.

Ситуація на Близькому Сході: останні новини

ЦАХАЛ закликав цивільних палестинців евакуюватись з півночі Сектора Гази, адже Ізраїль готується до наступного етапу війни.

Головний речник армії Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі попередив палестинців, що той, хто відмовиться евакуюватись, буде у небезпеці. Адже ЦАХАЛ піде великою потужною силою на ті райони Сектору Гази, які були евакуйовані.

На тлі цього Ізраїль, Єгипет та США дійшли згоди щодо виходу з Сектору Гази іноземних громадян, які там опинилися. Вони мають можливість евакуюватися до Єгипту через пункт пропуску Рафах. Перехід має відбутись 14 жовтня.

Крім того, як повідомили 14 жовтня, Ізраїль ліквідував ще одного ватажка ХАМАС – Мерада Абу Мерада. Він загинув під час удару ЦАХАЛ по оперативному штабу терористів, яке керувало їхньою повітряною діяльністю.