Росія не залишиться без відповіді: як Ізраїль реагує на зловтішання кремлівської пропаганди
Росія у війні між ХАМАС та Ізраїлем посіла пропалестинську позицію. А кремлівська пропаганда виступає з риторикою, що, мовляв, на тлі "звірств ізраїльської воєнщини", Росія, яку "звинувачують" у воєнних злочинах в Україні, виглядає досить "пристойно".
Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зазначивши, що Володимир Зеленський дуже влучно відзначив, що "Ізраїль має справу з терористичною організацією, а Україна – з терористичною державою.
До теми Що таке Сектор Гази, кому належить і що там чекає на Ізраїль після наземного вторгнення
В Ізраїлі роблять висновки
В Ізраїлі уважно спостерігають за риторикою російської пропаганди, яка зловтішається з приводу загибелі єврейських дітей і прославляють ХАМАС та роблять відповідні висновки.
Зараз з'являються публікації авторитетних ізраїльських громадських діячів, які звертають увагу на меседжи російської пропаганди. Вони не залишають сумнівів у намірах Росії,
– підкреслив ізраїльський журналіст.
Лідери громадської думки Ізраїля, за його словами, зазначають, що Росія – ворог Ізраїля, вона – союзниця Ірану, а Україна – друг ізраїльтян. І тому ізраїльській владі потрібно переглянути свою нейтральну позицію щодо ставлення до Росії та України, і зрештою приєднатися до західних країн у підтримці України.
Як російська пропаганда реагує на конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем: дивіться відео
А тому можливо навіть не чекаючи кінця війни в Україні почнуться зміни в політиці Ізраїля. І Росія теж не залишиться без відповіді за свою жовч, наклепи, зловтішання та допомогу ХАМАС,
– наголосив Цві Зільбер.
Поготів з'явилась інформація щодо того, що бійці ПВК "Вагнера" брали участь у підготовці ХАМАС до нападу на Ізраїль.Зверніть увагу! Російська пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі висміяла жінок, які проходять службу в ізраїльській армії. Коментуючи відео з жінками-військовими, що танцюють, вона заявила, що, мовляв, саме так ізраїльська армія "готувалась до війни". Відповідь від ізраїльтян не забарилася: представники організації Terror Alarm зазначили, що в Ізраїлі ніколи не забудуть, як російські пропагандисти зловтішались з жінок, що служать у ЦАХАЛ.
Ситуація на Близькому Сході: останні новини
- ЦАХАЛ закликав цивільних палестинців евакуюватись з півночі Сектора Гази, адже Ізраїль готується до наступного етапу війни.
- Головний речник армії Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі попередив палестинців, що той, хто відмовиться евакуюватись, буде у небезпеці. Адже ЦАХАЛ піде великою потужною силою на ті райони Сектору Гази, які були евакуйовані.
- На тлі цього Ізраїль, Єгипет та США дійшли згоди щодо виходу з Сектору Гази іноземних громадян, які там опинилися. Вони мають можливість евакуюватися до Єгипту через пункт пропуску Рафах. Перехід має відбутись 14 жовтня.
- Крім того, як повідомили 14 жовтня, Ізраїль ліквідував ще одного ватажка ХАМАС – Мерада Абу Мерада. Він загинув під час удару ЦАХАЛ по оперативному штабу терористів, яке керувало їхньою повітряною діяльністю.