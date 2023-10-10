Час на боці ХАМАС: як військова операція Ізраїля може вплинути на війну в Україні

Напад ХАМАС на територію Ізраїля призвів до великої кількості жертв та може перерости в регіональний конфлікт. Водночас президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що дії ХАМАС відволікають увагу від війни в Україні, чим допомагають Росії.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів 24 Каналу, що чим більше хаосу у світі, зокрема на Близькому Сході, тим гірше для України.

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Масштабний крок до знищення світового порядку

Напад ХАМАС продовжив лінію, яку започаткувала Росія 24 лютого 2022 року, розпочавши повномасштабне вторгнення на територію України.

Це масштабний крок до знищення світового порядку. А тому Україна не є бенефіціаром цієї ситуації. Проте це дає шанс для чергової консолідації Заходу, і до уявлення, хто на якому боці добра і зла перебуває,

– впевнений заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Щодо наземної стадії операції ЦАХАЛ, то вона може розпочатися у найближчі години. Триватиме вона оптимально 10 – 14 днів. Для самого Ізраїля важливо, щоб її тривалість була якомога меншою. Адже час зараз на боці ХАМАС та Ірану.

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"Мета Ізраїлю не тільки покарати ХАМАС, але й в першу чергу вплинути на регіональні домовленості з Саудівською Аравією", – наголосив Сергій Данилов.

Більше про розгортання конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем: важливо

Терористична організація ХАМАС 7 жовтня обстріляли ракетами територію Ізраїлю, а після палестинські бойовики прорвали кордон та вчинили напад на ізраїльтян у містах Сдерот та Ашкелон, що розташовані неподалік від кордону з Сектором Гази.

Наразі відомо про приблизно 700 жертв, серед них переважно цивільні, а також військові та поліцейські. Крім того, відомо наразі про 2156 поранених, 20 з них перебувають у критичному стані, 300 осіб мають важкий стан.

9 жовтня офіційний представник Армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що армія країни контролює всі населені пункти на території Ізраїлю на кордоні з Сектором Гази.

Водночас в Сдероті тривають бойові дії з зачистки міста від бойовиків ХАМАС. Це завдання виконують десантники Збройних Сил Ізраїлю. Внаслідок перестрілки є жертви серед ізраїльських військових. Проте усіх палестинців було ліквідовано.