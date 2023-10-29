Легітимність наземної операції Ізраїлю буде падати: політолог відповів, від чого вона залежить

Чим довше Ізраїль буде готуватися до наземної операції в Секторі Гази, тим більше її легітимність у світі падатиме. ХАМАС вдало провів свої інформаційні кампанії.

Про це 24 Каналу розповів політолог, дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що в контексті війни в Ізраїлі не можна не враховувати інформаційний етап.

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Бойовики вдало провели перший етап інформаційної війни. Очевидно, що "вчителі" з Ірану та Росії навчили їх подавати так ці події, ніби ХАМАС тут ні до чого і взагалі "іх там нєт". Саме через це легітимність наземної операції в Секторі Гази поступово падає.

Ізраїль програв перший інформаційний етап. Там дивувалися, що ХАМАС здійснив атаку, а тепер у світі вважають, ніби Ізраїль використовує надмірну силу. Ми побачили виступи в Європі, заяви в ООН. Це програш інформаційної війни на першому етапі,

– зазначив Осипенко.

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Чого хоче Іран

Як наголосив Осипенко, відтягування наземної операції допомагає ХАМАС та арабському світу краще підготуватися. Найімовірніше, сценарій Ірану – втягнути Ізраїль в сухопутну кампанію, а вже потім – щоб туди зайшли і Сполучені Штати.

Там хочуть руками арабського світу кинути виклик гегемонії США та послабити її. Хочуть показати, що американська техніка також палає, щоб інші держави не боялися атакувати США. Тоді арабський світ може піднятися на серйозну війну. Може бути зіткнення цивілізацій – західної та ісламської,

– вважає Осипенко.

Війна в Ізраїлі: коротко