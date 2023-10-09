Без їжі, електрики й палива, – міністр оборони Ізраїлю віддав наказ про "повну блокаду" Гази

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант 9 жовтня віддав новий наказ стосовно Сектору Гази, після того, як бойовики ХАМАС здійснили збройний напад на ізраїльські території. Зокрема, тепер палестинський ексклав опиниться у "повній блокаді".

Так, до Гази тепер не постачатимуть продовольство, електроенергію і паливо, яке необхідне ХАМАС для продовження бойових дій проти Ізраїлю. Відтак регіон опиниться відрізаним від цивілізованого світу.

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Сектор Гази опиниться у "повній блокаді"

Ґалант наголосив, що віддав наказ про "повну блокаду" Сектору Гази, оскільки наразі ізраїльські борються з терористичним угрупованням ХАМАС. До регіону буде заборонено провозити продовольство й інші речі, необхідні для бойових дій.

Я віддав наказ про повну облогу сектора Газа. Не буде електрики, їжі, палива – все закрито,

– сказав він.

Міністр оборони Ізраїлю наголосив, що це рішення він ухвалив після звіту з оцінкою в Південному командуванні ЦАХАЛ у місті Беер-Шеві.Він також наголосив, що наразі ізраїльська армія бореться проти "людей і тварин", тому діє відповідно.

Також вказівку щодо "блокади" Сектору Гази віддав і міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац. Це рішення стосується водопостачання до Гази.

"Я дав вказівку негайно припинити подачу води з Ізраїлю в Газу", – підкреслив він.

Таким чином Сектор Гази лишиться без продовольства, електроенергії, води та палива до того, поки бойові дії між ХАМАС і Ізраїлем не припиняться.

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