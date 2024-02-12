Сценарій уже давно випробуваний: як може відбутись російська агресія проти НАТО
Росія неодноразово провокувала Північноатлантичний альянс і погрожувала йому. Існує ймовірність, що країна-агресорка може перейти до відкритої агресії.
Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда окреслив 24 Каналу, у який спосіб це може статись. За його словами, Кремль давно випробував цей сценарій.
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"На посаді президента Путін постійно повторює себе – спочатку в Грузії, потім в Україні, а тепер у Європі. Спочатку гібридна загроза, розхитування влади й суспільства зсередини, а потім захист "руского міра" по всьому світу", – пояснив Дунда.
Ба більше, якщо взяти до уваги пропалестинські й фермерські протести, то перший етап протистояння вже почався. Це ж і є розхитування ситуації всередині країн з метою їхнього послаблення.
Як запобігти катастрофі
Щоб уникнути глобальної катастрофи, західні лідери повинні зробити два кроки:
- усвідомити загрозу;
- наважитись на спротив.
"Агресор завжди промацуватиме опонентів доти, доки йому не дадуть по зубах. Якщо не давати по зубах, він лізтиме далі, поки не дійде до Ла-Маншу", – констатував Дунда.
Росія погрожує НАТО: останні новини
- Одними з перших про відкрите протистояння Росії та НАТО написали в Bild. У матеріалі йдеться про початок ескалації вже в лютому 2024 року, коли Кремль запустить чергову хвилю мобілізації. З посиланням на секретний документ Бундесверу видання зазначило, що НАТО може перекинути на східний фланг 300 тисяч військових.
- У The Times закликали готуватись до ракетних ударів по об'єктах по всій Європі. З огляду на таку загрозу високопоставлені генерали виступають за спрощення бюрократичних процедур постачання зброї.
- Ситуацію загострила чергова скандальна заява колишнього президента США Дональда Трампа. Він сказав, що не захищав би країни НАТО, які не виконали свого фінансового зобов'язання перед Альянсом.