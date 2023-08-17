Між НАТО і Росією у Чорному морі може спалахнути війна, – ексголовнокомандувач Альянсу у Європі

Ексголовнокомандувач НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс попередив про небезпеку нового конфлікту. На його думку, між Росією та Альянсом може розгорнутися війна у Чорному морі.

Це може статися внаслідок російського терору в акваторії моря, коли країна-агресорка нападає на судна, що прямують до портів України. Ставрідіс вважає, щоб уникнути цього країнам-союзникам України доведеться створити судноплавний коридор, що може призвести до потенційної воєнної загрози.

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Між Росією і НАТО може спалахнути війна

Колишній адмірал США Джеймс Ставрідіс, який очолював сили альянсу на континенті з 2009 по 2013 рік, сказав, що Москва ризикує розпалити пряму війну з НАТО, перехоплюючи кораблі в міжнародних водах. На його думку, ескалація на морі, включаючи "напад" на турецький корабель "Сукра Окан", може змусити партнерів Києва втрутитися, щоб запобігти руйнуванню економіки України.

Дії Росії в міжнародних водах Чорного моря створюють реальний ризик ескалації до війни у морі між НАТО і Росією. Альянс не збирається надавати Україні зброю та гроші, лише щоб спостерігати, як Росія душить їхню економіку незаконною блокадою,

– сказав він.

Ставрідіс також розкритикував "напад" на турецьке судно, як "рівнозначну піратству". Тому він вважає, що якщо Росія почне захоплювати судна або намагатиметься їх відлякати, то НАТО, швидше за все, відповість підтримкою гуманітарного коридору для судноплавства.

"Альянс міг би захищати судна, які прямують до українського порту Одеса та з нього бойовими літаками та, можливо, військовими кораблями в супроводі", – наголосив Ставрідіс.

Наостанок адмірал стверджував, що підтримка лише з боку членів НАТО, які мають вихід до Чорного моря, а саме Туреччини, Румунії та Болгарії, означатиме, що російський Чорноморський флот буде переважати у військовому плані. Тому, на його думку, треба залучити підтримку всіх країн-членів Альянсу.

Що відомо про "напад" на судно "Сукра Окан"