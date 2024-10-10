У Росії не буде іншого вибору: що змусить її піти на переговори у 2025 році

Україна докладає зусиль, щоб війна, яку розв'язала Росія, закінчилась якомога швидше, але на умовах справедливого для українців миру. Це може відбутися, як зазначив Володимир Зеленський, у 2025 році. Також для цього мають скластися умови і в Росії.

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, яку він висловив 24 Каналу, ситуація на полі бою у 2025 році може змінитися на користь України. До слова, президент України запропонував партнерам визначитись, як вони бачать завершення війни та місце України у глобальній архітектурі безпеки.

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Проблеми позначаться на полі бою

Водночас Росія має дуже великі проблеми. Наразі вони сплячого характеру, проте згодом дадуть про себе знати. Сьогодні росіяни ще можуть їх розв'язувати завдяки резервам, які мають.

Проте на думку російських економістів, причому тих, що є лояльними до кремлівської влади, цей ресурс почне закінчуватися вже з кінця зими 2025 року,

– зазначив політолог.

Відповідно впродовж 2025-го Росія буде відчувати проблеми, і це почне позначатися на полі бою.

Тоді схильність Росії сідати за стіл перемовин буде зовсім іншою – не такою, як сьогодні. Росіяни зараз ще наполягають на своєму ультиматумі. Однак у 2025 році вони можуть бути змушені йти на переговори, тому що у них не буде іншого виходу.

Крім того, багато що залежатиме від рішень, які, зокрема, будуть ухвалювати наші партнери, а також від допомоги, яку вони будуть надавати Україні,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Зазначимо, що Володимир Зеленський під час виступу на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" заявив, що українська Формула миру "з усіма умовами" буде готовою в листопаді 2024 року. У жовтні, листопаді та грудні наша країна, за словами президента, матиме реальний шанс "зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності". Також ситуація на фронті дає можливість зробити вибір на користь "рішучих дій для завершення війни не пізніше як у 2025 році".