Війна не буде довгою, Росія не "резинова", – військовий із Сєвєродонецька

Війна Росії з Україною може бути не такою тривалою, як передбачалося. На нашому боці головне – мотивація.

Сьогодні для українців головне не з'ясовувати стосунки, а бути єдиними. Адже домовитися з Росією – неможливо, і цього ніхто не хоче. Україні потрібна лише перемога. Про це 24 каналу сказав військовий та екснардеп Володимир Парасюк.

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Ця війна не буде такою довготривалою, як усі про це говорять. Повірте, Росія – не резинова. Так, у них багато ресурсів та можливостей, але у них немає головного – мотивації, –

зауважив військовий.

Росіян треба зупинити

Парасюк поділився, звідки черпає мотивацію боротися до кінця. "Спершу я побачив Бучу та Гостомель, потім на Харківщині та Донбасі те, що вони роблять. Я дуже не хочу, щоб ця орда прийшла у ті міста, де вирує життя та бігають діти. Це суцільне зло, ненависть та вбивства", – сказав екснардеп. Саме тому російських загарбників потрібно зупинити.

На думку Володимира, в окупантів просто немає шансів. "Як швидко вони вторглися, так само швидко вони й програють. Одного ранку ми можемо прокинутися, а війна закінчилася", – говорить спікер. Він переконаний, що такою є реальність, російське вторгнення не буде розтягуватися на роки.

Бережіть себе та Збройні Сили України. Сьогодні це (перемога – 24 канал) – наше головне завдання", – підсумував Парасюк.

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Ситуація у Сєвєродонецьку: останнє

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Ситуація у місті вкрай загострена. Російські загарбники нищать багатоповерхівки, а також об'єкти заводів "Азот" та "Склопластик".

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Яка ситуація у Сєвєродонецьку: ситуація на сході України