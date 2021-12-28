Війна призведе до поразки режиму Путіна, – політолог про ймовірний наступ Росії на Україну
Джерело:24 канал
Концентрація військ Росії біля українського кордону свідчить про те, що Кремль взяв курс на повномасштабну війну. Однак у результаті це призведе до поразки режиму Володимира Путіна.
Про це розповів російський політолог та доктор історичних наук Андрій Зубов в ефірі 24 каналу. Однак українці у будь-якому випадку не повинні втрачати пильність ні на мить.
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За словами Зубова, наразі гра Кремля спрямована першочергово на внутрішнього споживача, а не на зовнішнього.
Путін хоче показати росіянам, що він сповнений сил та начебто говорить на рівних умовах із Заходом, тому довкола нього треба об'єднуватися. Для того, щоб цього добитися, російська влада й загострює ситуацію поблизу українського кордону.
Така війна призведе, скоріш за все, до поразки режиму самої Росії, путінського режиму.
Втім, на думку Зубова, Путін навряд чи наважиться натискати на "червоні кнопки", тож йому доведеться відступати з "втратою обличчя".
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Зубов розповів про ймовірний наступ Росії на Україну: дивіться відео
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